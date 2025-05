Mercedes Milá regresa a Telecinco y no se reprime este recado a los altos cargos por lo que pasó tras dejar 'GH'

Si algo caracteriza a Mercedes Milá es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Esa transparencia marcó sus años como presentadora de 'Gran Hermano' y la ha vuelto a demostrar este sábado 24 de mayo, cuando ha sido entrevistada por el equipo de 'Socialité'.

En concreto ha sido Darío del Alcázar el encargado de recordar con la periodista su exitoso pasado televisivo. Y si hay un formato que ha marcado su trayectoria profesional, ese ha sido 'Gran Hermano'. Mercedes Milá presentó todas las ediciones del reality por excelencia salvo cuatro ('GH 3', que presentó Pepe Navarro; y 'GH 17', 'GH Revolution' y 'GH 19', que presentó Jorge Javier Vázquez).

La presentadora recuerda con mucho cariño esa etapa televisiva. Aunque no así con lo que pasó tras su salida del concurso. Y es que hay un gesto que tuvo Telecinco con ella que no la hizo ninguna gracia, como así se lo ha reprochado este sábado desde 'Socialité'. Tiene que ver con las fotografías que decoran las paredes de los pasillos de Telecinco y en las que aparecen todos los rostros más destacados de la cadena.

El feo gesto de Telecinco con Mercedes Milá que ahora ha sacado a la luz

"Un día desapareció la foto, cuando vieron que no iba a hacer el siguiente ('Gran Hermano')", comenta, visiblemente disgustada, Mercedes Milá. "Me hubiera gustado tenerla", lamenta. Aunque, dándole un toque de humor al asunto, recuerda que "estaba cerca del retrete".

Aunque tiene muy buenos recuerdos de su etapa como presentadora de 'Gran Hermano', también deja claro que no volverá a conducirlo. "En el primer ‘Gran Hermano' que no hice, estoy con Jorge Javier y veo que todo el público eran concursantes. Cuando me di cuenta, me dio una llorera. Ahí me despedí para siempre de 'Gran Hermano'", asegura.

Para Mercedes Milá 'GH' ya es agua pasada. Tanto es así, que no la importa reconocer que '"Supervivientes es mi programa favorito'". Pero ni loca se atrevería a participar: "¿Tú me ves cara de masoca?", le espetaba a Darío del Alcázar tras proponérselo.

Finalmente, ha desvelado quién es su concursante favorito de la actual edición: "Montoya es mi preferido. Tengo debilidad total porque me parece un tío verdadero y genuino y me creo todo lo que le pasa. Me gustaría que ganara, fundamentalmente porque se parece mucho a un novio andaluz que tuve, el primero", bromea.