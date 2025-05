"Impresentable": Jorge Javier sufre la marcha de dos invitadas de 'El Diario' tras su monumental pelea en directo

Este jueves, Jorge Javier Vázquez se enfrentaba de nuevo a un momento de gran tensión en el plató de 'El diario de Jorge'. El programa recibía a Miriam para aclarar lo que pasó con su ex amiga Sofía cuando ambas eran compañeras de modelaje. Sin embargo, el reencuentro acababa como el rosario de la aurora con espantada incluida.

De primeras, Jorge Javier Vázquez trataba de poner en contexto a los espectadores. "Un concurso de belleza, envidias, mentiras, traiciones y celos. Este el escenario que hizo saltar por los aires la amistad entre dos buenas amigas. Hoy Miriam viene dispuesta a que le den las explicaciones que no le dieron en su momento", avanzaba el presentador.

Tras ello, Miriam irrumpía en el plató de 'El diario de Jorge' para contar que para ella Sofía era como una hermana pero todo se torció cuando ella se apuntó a un concurso de belleza y su amiga también lo hizo y se mostró muy envidiosa con ella. Asimismo, relataba que además ella se había fijado en un chico y Sofía se insinuó a él en un viaje.

Después era la madre de Sofía, que se encontraba entre el público, la que quería hablar para contestar a Miriam. "Jorge, perdona que te corte pero no puedo escuchar más mentiras de esa persona. No sé como no te da vergüenza. Estás hablando con una impresentable", le pedía la madre de Sofía al presentador de 'El diario de Jorge' paralizando el programa.

"La maleducada eres tú", le replicaba Miriam. "Para empezar con quien contactaron fue con mi hija y a ella le dio un ataque", trataba de explicar la madre de Sofía. "Es que ella siempre ha pensado que su hija es la mejor y no cariño", aseveraba Miriam. "No estamos acostumbrados a esta mala educación, dices unas mentiras impresionantes", sentenciaba la madre de Sofía.

Rosa y Sofía abandonan 'El diario de Jorge' tras enfrentarse a Miriam

Justo después era Sofía la que entraba al plató de 'El diario de Jorge' para enfrentarse con la que fue su amiga. "Mi hija se fue del certamen porque no quiso entrar en estas cosas y no participamos en supuestos fraudes. Si a ti te cogieron porque eres horrible", le espetaba Rosa. "La cogieron por pena porque es espantosa", añadía.

Era entonces cuando Miriam le advertía a Jorge Javier Vázquez que su problema era con Sofía y que si no podían hablar solo ellas se iba. "Me voy", amenazaba la invitada. "No, nos serenamos", trataba de poner paz el presentador. "Las que nos vamos somos nosotras porque no vamos a aguantar las ridiculeces de esta persona que no sabe como llamar la atención", respondía Rosa. "Si hacías el ridículo, eras el payaso", insistía la madre de Sofía.

Pero Miriam y Rosa no paraban de discutir entre ellas sin que Sofía pudiera meter baza. "¿Vosotras pensáis que podéis volver a ser amigas?", les preguntaba Jorge Javier. "No, yo tengo mis valores y principios y una persona así a mi lado", respondía Sofía. "Nos vamos a ir porque no vale la pena ni cinco minutos esta persona, no puedo con este tipo de gente", sentenciaba Rosa pidiendo abandonar 'El diario de Jorge'. "Estamos en otro nivel, si ella parecía el payaso del circo", concluía. "Yo sabía que la mamá de Sofía venía no iba a aguantar porque es una mete mierda", reaccionaba Miriam.