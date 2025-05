Mercedes Milá dirige esta crítica directa a la cúpula de Antena 3 ante Sonsoles Ónega: "Son muy difíciles"

Mercedes Milá visitaba este miércoles el plató de 'Y ahora Sonsoles' y nada más sentarse veía a su amiga Olga Viza que se acercaba a darle un abrazo. Tras ello, confesaba que había venido con su perro Scott pero se había quedado fuera porque en Atresmedia no dejan entrar a animales.

"Te iba a preguntar pero luego he pensado cállate porque estos de Antena 3 son muy difíciles", le empezaba diciendo Sonsoles a su invitada. "Ni niños ni perros", apostillaba Mercedes Milá. "Te digo una cosa es un signo de estar fuera de la onda del momento", aseveraba la periodista.

Justo entonces, Mercedes Milá no dudaba en mirar a cámara para dirigirse a la dirección. "Me voy a dirigir a los jefes de Antena 3 que no son los que eran cuando estaba yo aquí, pero esta es mi casa así que voy a decir lo que me da la gana y decirles que sois unos antiguos el pet friendly es la última moda en restaurantes, tiendas, cafeterías", soltaba sin pudor.

"No me dejaban entrar en Antena 3. Suerte que han dado permiso", terminaba de explicar Mercedes Milá antes de empezar la entrevista con Sonsoles Ónega y de que hicieran un repaso a su historia y recordaran como pasó de ser aristócrata a periodista y presentadora de televisión.

Después, Mercedes Milá reconocía lo fuerte que era que estuvieran las dos en el mismo plató en Antena 3 y Sonsoles Ónega no dudaba en agradecerle a la periodista el apoyo que le dio en su momento cuando escribió su primera novela. "Me presentó el primer libro y luego el otro en el que estaban nuestros jefes de Mediaset y los de Planeta y esta lio una. ¿No te acuerdas?", le cuestionaba. "No", respondía ella. "Bueno pues mejor no lo recordamos a ver si vamos a acabar tú y yo en los tornos echadas", decía con sorna Sonsoles.

"Recuerdo que yo ya no trabajaba en Mediaset y claro estaban los jefes y venían a verme con cara de culo como a ver que nos dice esta ahora porque como yo salí como salí... Y estaban Manolo Villanueva y todos ellos que habían sido muy amigos y lo pasaron un poco regular", añadía Mercedes Milá.