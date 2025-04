Mercedes Milá brota en 'Tardear' y se encara con Luis Pliego en directo ante su inesperada cruzada

Este martes, Frank Blanco y Verónica Dulanto conectaban con Mercedes Milá en 'Tardear' para hablar de su experiencia sobre el apagón tras verse atrapada en el aeropuerto de Barcelona cuando pretendía viajar a Menorca. No obstante, su conexión terminaba con un enfrentamiento con Luis Pliego, el director de Lecturas.

De primeras, Mercedes Milá relató a los presentadores de 'Tardear' su odisea en el aeropuerto y cómo vivió el apagón. "Son cosas que pasan. A mí me pilló la falta de luz por diez minutos, llego a estar diez minutos antes y cogía el avión pero por diez minutos lo perdí. Y hasta mañana a las 12 no me podré marchar pero para mí no fue nada grave. Y es más felicito a todos los empleados del aeropuerto, la gente se comportó perfecto y la verdad es que el presidente del Gobierno saliendo cuando tenía que salir también se lo agradezco", destacaba ella.

Tras hablar del 25 aniversario de 'Gran Hermano', en 'Tardear' también le preguntaban a Mercedes Milá por Terelu Campos y ella no dudaba en dar la cara por ella asegurando que no es nada soberbia y que no entiende de donde vienen esas críticas.

Al verla, Cristina Tárrega reconocía que le gustaba mucho verla así con fuerza. "Me gusta mucho verte con tanta fuerza, tan bien porque la verdad es que lo último que dijiste me preocupó mucho y me gusta verte sonreír y con ganas hasta de amar", le decía la colaboradora.

"Estoy mucho mejor, por fin han dado con el quid de la cuestión y falta que pasen los meses y siga siendo lo mismo y me siga encontrando feliz como estoy ahora", reconocía Mercedes Milá sobre la depresión de la que habló en su visita a '59 segundos'.

"Hace muchos años que lo padezco y han probado muchas cosas pero entonces ahora han hecho una cosa que parece interesante, pero ya me temo que el director de Lecturas cogerá y..", aseveraba antes de saber que Luis Pliego estaba en el plató. "¿Está ahí? Este, este. Tú eres un macarra chaval", le soltaba la presentadora sin pudor.

Mercedes Milá se encara con Luis Pliego por lo que hizo

Y entonces, Frank Blanco y el resto querían saber qué había sucedido entre ellos. "A ella le da mucha rabia que haga portadas con sus declaraciones", comentaba Luis Pliego. "Claro, porque lo que no puedes hacer es copiar de la primera palabra a la última sin llamarme, pero ya lo has hecho más veces, y yo te atiendo con todo el cariño del mundo. Gemma me hizo una entrevista que es muy amiga mía y tú coges el titular que casi mueren del infarto mis amigos y mi familia", aclaraba ella.

"Pero Mercedes tú eres periodista como yo y sabes que cuando hablas en un sitio otros medios se pueden hacer eco de lo que has dicho. Yo pongo que declaras en tal programa. Y yo sé que te molesta mucho porque se lo has dicho a mi equipo", le contestaba Luis Pliego proponiéndole una entrevista. "Yo juré por mis muertos que a Lecturas no iba a hacer nada. Él es amigo de muchos amigos míos que me han dicho que era cojonudo pero...", añadía ella.

Después, Frank Blanco trataba de dar la cara por su colaborador asegurando que esa era una práctica que hacen todas las revistas y los digitales en internet. "Y los programas de televisión", apostillaba Luis Pliego antes de que el presentador reconociera que ellos también lo habían hecho en alguna ocasión.

"Si a mí lo que me pasó es que me pegué tal susto con el titular de Lecturas como el que se pegaron las personas que me conocen. Las cosas se dicen en directo de una manera y puesto en papel con fotos de otra. Pero no pongas esa carita Luis que te estoy viendo", sentenciaba Milá. "Ese es el argumento de una Campos. Tú eres una maestra de periodistas y sabes que lo que dices es susceptible de convertirse en titular", le cuestionaba Luis. "No me hagas la pelota, pero que me compares con las Campos es un orgullo", sentenciaba ella.

Finalmente, en 'Tardear' invitaban a Mercedes Milá a que acuda un día a plató y ella accedía pero con una condición. "Cuando queráis voy pero que esté Cristina, bueno que estén todos y que esté Luis porque así nos daremos el abrazo del amor", terminaba diciendo la presentadora.