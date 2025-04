Mercedes Milá impresiona al contar lo que ha vivido con el apagón tras quedar atrapada: "Desesperación"

No hay duda de que este lunes 28 de abril pasará a la historia por el apagón masivo que dejó a la Península Ibérica sin luz y sin telecomunicaciones entre 6 y 12 horas. Casi 24 horas después, Mercedes Milá ha lanzado una reflexión en su cuenta de Instagram tras haber sido una de las que sufrió los efectos del apagón porque tenía un vuelo.

Así, este martes, Mercedes Milá no ha dudado en compartir con todos sus seguidores la desesperación que vivió cuando intentaba coger un vuelo de Barcelona a Menorca justo cuando se produjo el apagón. Y después, ha publicado un post con una profunda reflexión sobre lo vivido este lunes. "No sé lo que va a ser de mí, no tengo ni idea. El metro no funciona y todo lo demás. Está siendo un día muy caótico", compartía en uno de sus vídeos atrapada en el aeropuerto.

"Así es nuestro país": la reflexión de Mercedes Milá sobre lo visto tras el apagón

"5 segundos nos dejaron ayer sin luz en toda la península ibérica. Se salvaron todas las islas. Precisamente a Menorca debía volar mi avión cuando todo se apagó", empieza recalcando Mercedes Milá. Y es que la presentadora tenía previsto viajar desde Barcelona hasta Menorca.

"5 segundos para comprobar nuestra debilidad pero también la solidaridad entre los ciudadanos. 5 segundos para convertir tu vida en una cola interminable. 5 segundos para disfrutar del apagón de todos los semáforos y la fluidez inmediata del tráfico", prosigue reflexionando la que fuera presentadora de 'Gran Hermano'.

Pero además, Mercedes Milá no duda en poner en valor lo positivo de todo lo que vivimos este lunes 28 de abril pese a este gran apagón. "5 segundos que no consiguieron hacernos daño porque estamos preparados para que los grupos electrógenos hagan funcionar los hospitales, las mujeres puedan dar el último empujón y ver la carita de sus hijos al nacer, salvar la vida de un paciente infartado o afectado de un ictus, un aneurisma o cualquier otra urgencia", recalca la presentadora.

Por último, Mercedes Milá no duda en defender al presidente del Gobierno. "España ayer vio al Presidente Pedro Sánchez pidiendo calma y dando algunos consejos imprescindibles para salir vivos de un apagón histórico. Así es nuestro país", concluye.