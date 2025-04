Antonio Naranjo levanta grandes ampollas en Mediaset al señalar la causa del apagón masivo

Antonio Naranjo ha sembrado una profunda discordia en el plató de 'En boca de todos' en Mediaset. Nacho Abad, el presentador del programa de Cuatro, se lo ha puesto en bandeja cuando le ha preguntado directamente si Pedro Sánchez ha estado a la altura de esta histórica emergencia energética como presidente del Gobierno.

"Es muy tentador cuando hay una tragedia o una catástrofe ser muy duro si el personaje no te gusta. Entonces, yo voy a intentar ser justo. Cualquier persona puede entender que al menos en su mano estaba una cosa, que es haber salido más rápido y haber tomado algunas medidas preventivas con más rapidez. Esas dos cosas no las hizo", ha sentenciado en primer lugar el tertuliano.

"Ya no me meto en las causas que puedan haber provocado una cosa tercermundista, absolutamente inaceptable en un país como el nuestro en el que los ciudadanos pagan un 50% más que hace seis o siete años por su factura de la luz. Eso es totalmente intolerable", ha proseguido Antonio Naranjo elevando ostensiblemente el tono.

"Si dos cosas que estaban a tu alcance, que eran algunas medidas preventivas e incluso pedagógicas o mandar una alerta, no las hace y sales a las seis de la tarde para no decir nada, pues me parece que cualquier persona puede decir que no se estuvo a la altura sin necesidad de pegar alaridos", ha aseverado en respuesta a Nacho Abad.

"Yo tengo la sensación de que Sánchez pensó equivocadamente que también podía sacar partido de este gran apagón, que nadie se lo iba a reprochar y que además no tenía fácil echarle la culpa a Ayuso", ha continuado Antonio Naranjo, entrando en insinuaciones burdas que contribuyen a embarrar en momentos de crisis.

Por otro lado, en 'En boca de todos' han recordado la hemeroteca de Pedro Sánchez cuando en 2022 aseguró que no habría apagones en España ante la amenaza energética que se desató por la guerra de Ucrania. Esto también ha sido aprovechado por Naranjo para criticar al líder del Ejecutivo.

"Sánchez es un señor estupendo en hacerse el ofendido en una cosa que al final acaba pasando sistemáticamente y en la que busca culpables ajenos. La presidenta de Red Eléctrica, una exministras del PSOE, que por lo que sea ayer presenta como si fuera una empresa privada cuando la nombra el presidente para quitarse de en medio (...) Ayer mismo el presidente se permitió comparecer para decirle a la gente lo que tenía que hacer con los bulos que se iba a tragar. ¿Hay mayor bulo que negar hace nada la posibilidad de un apagón eléctrico para que ayer el país se fuera entero a negro?", ha cuestionado Antonio Naranjo.

¿Pero qué interés tiene Pedro Sánchez en mentir?", le han confrontado desde el plató. Pero el colaborador ha seguido en sus trece y, además, se ha permitido señalar el motivo del apagón como si de un experto energético se tratara, apuntando a la política insostenible de energías verdes en detrimento de las nucleares.

"Durante años hemos tenido una turra incesante sobre la transición ecológica, sobre la fiscalidad verde que ha sido la excusa para atracar a mano armada al ciudadano, incluso sobre los hábitos de consumo, y todo ello ha justificado un discurso determinado que ha conducido a que ayer, día del apagón, en el sistema energético español el 78% de la energía que estaba disponible procediera de las fuentes eólicas y solares. ¿Qué pasó ayer? Ese hundimiento viene de una apuesta ideológica que margina la energía nuclear y la hidroeléctrica y provoca que ese impacto colapse la única energía disponible para el sistema. Es una decisión ideológica y política que cualquier científico y cualquier experto descarta porque todo el mundo, incluso los más ecologistas europeos, saben que el mix energético es lo que te garantiza un equilibrio para que no peligre el suministro. Si a eso le añades que todas las operadoras están advirtiendo desde hace años la falta de mantenimiento de la red eléctrica, sabemos lo que pasó, lo que no sabemos es por qué. Y lo que pasó es que este discurso de ecologismo radical insostenible científicamente ha provocado una dependencia que, cuando hay un problema, el sistema peta", ha verbalizado Antonio Naranjo.