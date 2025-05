'MasterChef 13' sorprende al repescar a esta expulsada y elimina al concursante más díscolo del programa

Tras vivir la peor prueba de exteriores de la historia de 'MasterChef' y la doble expulsión de Arianna y Limin la semana pasada, el talent de cocina ha vivido este lunes en su séptima entrega la ansiada repesca y ha dicho adiós a otro de sus aspirantes.

Para arrancar la noche, los jueces de 'MasterChef 13' volvían a poner en juego el pin de la inmunidad después de que en la anterior ocasión ninguno lograra ganar a Ángela, la última ganadora del programa. Para ello, tenían que enfrentarse a las célebres carreras en las que las setas eran el ingrediente principal.

Gabriela se lleva el pin de la inmunidad

Los aspirantes tenían que competir de tres en tres en tres carreras. En la primera tenían que elaborar setas al ajillo, en la segunda setas en tempura y en la tercera un salteado de setas con huevo poché. En el primer grupo era Clara la que vencía a Emilio y Ana. En el segundo era Gabriela la que hacía lo propio con Yago y con Bea mientras que en el tercero era Chema quién conseguía vencer a Víctor e Ismael.

Tras ello, Clara, Gabriela y Chema se enfrentaban a una última prueba para conseguir el deseado pin de la inmunidad. Para ello tenían que enfrentarse con María Lo, ganadora de la décima edición. Los cuatro tenían que elaborar un risotto de setas y trufa en una cata a ciegas mientras Los Morancos vigilaban. Y tras la cata y las votaciones del jurado y los propios humoristas, Gabriela conseguía llevarse el pin tras ser la mejor de la prueba.

Elena, concursante repescada tras una tarta de limón exquisita

Después, los aspirantes de 'MasterChef 13' vivían una prueba por equipos muy especial y emotiva pues servía para concienciar sobre la importancia de adoptar animales de compañía. El jurado organizaba un evento para promover la adopción y la responsabilidad de tener una mascota, con la ayuda de varias protectoras. Los equipos prepararán para 80 invitados un menú tipo picnic, diseñado por el chef Nino Redruello (un Sol Repsol).

Gabriela como la mejor de la prueba anterior tenía la oportunidad de elegir los dos capitanes y decidía que una fuera ella misma y el otro Ismael. Por su parte, Clara al ser la segunda mejor del reto de las carreras podía elegir los equipos. Mientras que los ex aspirantes ya eliminados volvían al programa para luchar por ser el concursante repescado haciendo los postres del menú.

Además de los platos que les tocaba a cada equipo, los aspirantes de 'MasterChef 13' tenían que elaborar también unos platos para perros. Tras la cata, los jueces felicitaban a ambos equipos pues en mayor o menor medida habían logrado sacar adelante sus platos. Eso sí, el equipo ganador era el liderado por Gabriela.

Por otro lado, Samantha Vallejo-Nágera valoraba los postres de los ex aspirantes y dejaba claro que la repesca estaba entre Arianna, Jorge y Elena. Pero finalmente la mejor del reto era la guipuzcoana que conseguía de nuevo el delantal y una segunda oportunidad tras haber sido la cuarta expulsada de la edición. Una repesca que sorprendía a todos y más después de recordar que la concursante no tiene ni gusto ni olfato.

Y la persona que vuelve a las cocinas de @MasterChef_es como aspirante de pleno derecho es... 🔥#MasterChef



⭕https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/EIRHvDuTjA — La 1 (@La1_tve) May 19, 2025

Víctor, expulsado de 'MasterChef 13' tras un fallo garrafal

De vuelta a las cocinas, el jurado de 'MasterChef 13' le pedía a Gabriela que eligiera a uno de los delantales blancos para que bajara al foso y se enfrentara a la prueba de eliminación junto a los delantales negros. Y tras valorarlo, optaba por seleccionar a Clara.

En este último reto, los delantales negros tenían que meterse en una cabina de viento y coger el máximo número de billetes. Cada uno de ellos era un ingrediente con el que tenían que elaborar el plato. Gabriela elegía el orden en el que podían entrar a coger billetes y además emparejaba a cada delantal negro con un ex concursante de 'MasterChef Celebrity' entre Mario Vaquerizo, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, María Zurita y Francis Lorenzo.

El objetivo de la prueba era elaborar un plato que logre que cada uno de los invitados se reconciliara con el alimento que odia. Para ello, tenían que usar los ingredientes conseguidos en la cabina de viento y el alimento que aborrecía el comensal camuflando su sabor.

Y el primero en liarla era Víctor pues pensaba que todos los ingredientes, incluido el que aborrecía Terelu, estaban en la cesta. Al descubrir que se había dejado el bacalao en el supermercado se venía completamente abajo y quería tirar incluso la toalla. Al final trataba de sobreponerse pero durante el cocinado demostraba que estaba muy desmotivado. Otra que tampoco lo tenía fácil era Clara por el popurrí de ingredientes que tenía. Algo que llevaba a que hiciera un plato fallido pues además el cordero estaba crudo.

Tras la cata, Pepe Rodríguez aseguraba que no tenían nada que deliberar pues el resultado lo tenían claro. De primeras salvaban a Bea y Ana por ser las mejores de la prueba. Mientras que Clara, Víctor e Ismael se jugaban la eliminación tras hacer platos fallidos y no lograr que sus comensales superaran el rechazo a su ingrediente más odiado.

Finalmente, Pepe revelaba que el concursante que no continuaba en las cocinas de 'MasterChef' era Víctor, su concursante más díscolo, pues se había dejado el plato principal. "Clara, Ismael tenéis suerte porque a Víctor no podemos juzgar más su plato al dejarse el producto principal, sino a lo mejor el tiro se lo había llevado otro", aseguraba mientras Ana se sentía responsable y culpable porque ella vio el bacalao y no dijo nada al pensar que era de otro compañero.

"Víctor fallo garrafal", le advertía Pepe. "Es una pena dejar esta gran familia y este pedazo de programa por algo tan efímero", reconocía él. "Me llevo a esta gente y a vosotros que por muy rocosos que seáis sois abrazables y no os lo vais a creer pero sabes mucho más de cocina ahora que antes y equivocarse hace ver que los errores están ahí y yo he aprendido muchísimo con mis errores", añadía antes de dejar claro que quiere que sea Ismael el ganador.