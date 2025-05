'MasterChef 13' expulsa del tirón a dos de sus concursantes por sorpresa antes de su repesca en TVE

Tras despedirse de su concursante más veterana y la "mami" de todos, Ana María, 'MasterChef 13' ha emitido este lunes su sexta entrega en TVE. Un programa que ha sido un absoluto desastre y que ha demostrado el bajo nivel de sus concursantes.

Para empezar la noche, los aspirantes se encontraban con nuevas cajas misteriosas. Pero antes, llegaban a las cocinas, las retales de 'MasterChef Celebrity', Bibiana Fernández y Anabel Alonso para una prueba en la que iban a tener que cocinar por parejas. El primer reto de esta entrega de 'MasterChef 13' consistía en reproducir un plato de Jordi Cruz. Solo un miembro de cada pareja podía ver en qué consistía el plato y cómo tenía que ser emplatado. Después, ese mismo aspirante tenía que contárselo a su pareja mientras llevaban un antifaz para no poder ver. Por su lado, el otro miembro tenía que cocinar con un pañuelo en la boca pues estaba prohibido hablar.

Luca Dazi, concursante de 'MasterChef 11' volvía a las cocinas del programa para elaborar las parejas y para ser el encargado de narrar la receta a Ana, su amiga a la que conoció en un curso de como ser presentadores de entretenimiento. Y como era de esperar, era una prueba bastante imposible de llevar a cabo y con un resultado bastante malo.

Pese a todo, los jueces salvaban a dos parejas por presentar un plato que se parecía al original de Jordi Cruz y por estar ricos y bonitos. Así, Chema y Bea y Víctor e Ismael eran los mejores de la prueba siendo los segundos los elegidos como los favoritos del primer reto.

La peor prueba de exteriores de la historia y el rapapolvo de los jueces

Después, los aspirantes viajaban a Sotogrande (Cádiz), para adentrarse en el mundo del polo. Los aspirantes, divididos en dos equipos, tenían que realizar un servicio de primera categoría para el Ayala Polo Club donde tenían que cocina a fuego vivo un menú de cuatro platos para 70 invitados, entre los que se encontrarán jugadores, aficionados y trabajadores.

Ismael y Víctor como los mejores de la primera prueba de la noche eran los capitanes de los equipos. En esta ocasión, tenían que escoger con qué compañero no querían cocinar. Así, cada uno lideraba el equipo descartado por el otro. Los platos que tenían que elaborar eran sencillos pues consistían en unas lentejas, unas mollejas, entraña con patatas y unos alfajores.

Sin embargo, pese a que eran los platos más sencillos de la historia, durante el cocinado ya se veía como tanto el equipo azul como el rojo la liaban haciendo que los jueces les llamaran la atención durante el cocinado. Pero de nada sirvió pues a la hora de emplatar apenas tenían nada de lo que les habían pedido. De hecho, Jordi Cruz optaba por no presentar las lentejas mientras que Samantha Vallejo-Nágera optaba por presentar otro postre al ver que no tenían nada.

"Se lo hemos puesto muy fácil y no se puede comer. Vaya ridículo", aseguraba Jordi Cruz tras probar los platos que habían presentado los dos equipos. "El plato más sencillo de la historia de 'MasterChef' y el resultado ha sido el peor de la historia. Los jefes de cocina no habéis estado acertados pero el resto de aspirantes tampoco", les soltaba Samantha Vallejo-Nágera.

Y como era de esperar, Pepe Rodríguez, Samantha y Jordi decidían que todos los aspirantes fueran a eliminación pues ninguno se merecía salvarse. "Esperamos que en el viaje de vuelta hagáis examen de conciencia porque este bochorno os garantizo que no lo volvemos a dejar pasar nunca", sentenciaba Samantha Vallejo-Nágera.

Limin y Ariana, expulsadas de 'MasterChef 13' por sorpresa

Así, todos volvían a las cocinas de 'MasterChef 13' con delantales negros. Al ser tantos, los jueces sorprendían a los aspirantes con la vuelta de Miguel, Jorge, Eva, Elena y Ana María, los concursantes ya expulsados que por primera vez volvían al programa pero no para la prueba de repesca. Y es que Pepe, Samantha y Jordi les pedían que se pusieran de acuerdo para salvar a uno de sus compañeros y finalmente optaban por salvar a Clara.

Así, pese a ser la aspirante que tenía doble delantal negro, Clara conseguía subir a la galería ganando una semana de permanencia en el programa. Tras ello, los jueces le pedían dos nombres de dos personas a las que salvaría y ella no se lo pensaba al elegir a sus dos amigos: Emilio y Ana. Los dos se salvaban también de la prueba de expulsión.

Después, el resto de delantales negros se enfrentaban a un reto muy especial. Y es que tenían que actualizar y reinterpretar dos platos, uno dulce y otro salado, de un menú del día tradicional. Los platos eran catados después por cinco de los reporteros más carismáticos de '100 % únicos', el programa de Mediaset sobre personas autistas que entrevistaban a personajes famosos. Y los reporteros de '100% únicos' se convertían posiblemente en los comensales más sinceros que han pasado nunca por 'MasterChef 13'. Ninguno se cortaba nada al criticar lo que no les gustaba de cada plato con total naturalidad sin darle vueltas.

Tras la cata, Jordi Cruz anunciaba que la mejor aspirante de la prueba era Bea y se aseguraba una semana más en el programa. Otros que también subían a la galería pese a presentar algunos defectos eran Gabriela, Ismael y Víctor. De esa forma, la expulsión estaba entre Chema, Adriana, Yago y Ariana. Y Pepe Rodríguez sorprendía al anunciar que las expulsadas eran Limin y Ariana. "Ninguna de las dos ha sabido reinterpretar los platos ni actualizarlos pero además no estaban ricos", defendía el chef.

"Me da mucha pena, me da tanta rabia porque tenía muchas ganas de hacer bien los platos porque estaba cocinando platos tradicionales y cuando vuelva a casa me voy a poner las pilas", reconocía Ariana. "No he hecho bien la prueba, no hay justificación", comentaba por su parte Limin. La estadounidense no dudaba en decir que su ganador es Chema mientras que la asiática canaria optaba por Gabriela.