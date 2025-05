La vida actual de la actriz Carmen Balagué, a los 72 años: 'La Chunga' que dejó 'Aquí no hay quien viva' y hermana de José Luis Gil

Si hay una serie sobre la que hemos hablado largo y tendido, sobre todo por su influencia en nuestro país en las últimas dos décadas, esa es 'Aquí no hay quien viva'. La ficción creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero es un pilar fundamental de nuestra ficción. Su rapidez de diálogos, sus situaciones absurdas y su ambientación similar a los famosos tebeos de '13 Rue del Percebe' calaron en el público. Y ya no solo durante sus temporadas de emisión, en las que lideraba las audiencias cada semana, sino también en la actualidad. Porque, si hay una serie que está sobreviviendo al paso del tiempo, y además convirtiéndose año tras año en una serie de culto, esa es 'Aquí no hay quien viva'.

Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose ("y punto en boca"). Y aunque no siempre se mantuvo fresca y relevante (las últimas temporadas sufrieron un poco con la poca aceptación de los nuevos personajes), siempre fue fiel a su estilo y su humor. Si hubo un punto de inflexión, ese fue el coma de Paloma Cuesta, interpretada por Loles León. Tras su accidente en el patio de vecinos, 'La Hierbas' se consolidó como pareja de Juan Cuesta, el mítico personaje del actor José Luis Gil, y llegó la hermana del presidente, Nieves, interpretada por Carmen Balagué, apodada 'La Chunga'.

La actriz Carmen Balagué, 'La Chunga' en 'Aquí no hay quien viva'

La actriz catalana ya llevaba una larga trayectoria en televisión y cine cuando fichó por la ficción de Antena 3. Y su carrera empezó unida a la del guionista Joaquín Oristrell, su marido y con el que tiene dos hijos. "Joaquín tenía una cámara de Súper 8 y escribía guiones, nos dedicábamos a hacer cortos, ensayar obras de teatro, experimentar…", contó en una entrevista para AISGE. Fueron a Madrid en busca de oportunidades y ahí ficho por la serie 'Platos rotos'. "Recuerdo estar yo cagadita por un lado y en una nube por otro". Pero cuando comenzó a despegar su carrera fue en la década de los 90, ya no solo en la televisión con series como 'Querido maestro' o 'Pepa y Pepe', donde forjó una gran amistad con Verónica Forqué. Si no en el cine, de la mano de Oristrell.

"Nuestra época dorada fueron lo noventa, cuando Joaquín junto con Manolo Gómez Pereira, Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra empezaron con sus comedias. Marcaron un estilo. Yo siempre tuve un personaje porque Gómez Pereira decía que traía buena suerte", recordó Carmen Balagué en la misma entrevista para AISGE. Pero la popularidad no le llegó con el cine, sino con 'Aquí no hay quien viva'. Su interpretación de Nieves Cuesta, la hermana del presidente de la comunidad de vecinos, caló entre el público. Sobre todo por su fuerza y su manera de entrar, dándole una torta al personaje de Concha, interpretado por Emma Penella. Fue gracias a esa escena por la que se ganó el mote de 'La Chunga'.

"Jamás me he cansado de ser 'La Chunga'", dijo en una entrevista para Fórmula TV. "'Aquí no hay quien viva' es una serie muy original, con unos actorazos también increíbles, unos guiones fantásticos, una productora y unos directores maravillosos". Y, tras varias temporadas en el edificio de Desengaño 21, abandonó la serie antes de su final (aunque regresó para un cameo en el último episodio) para volver a Cataluña y cuidar de sus hijos junto a su marido, permaneciendo allí hasta 2011, y trabajando en la televisión catalana.

Carmen Balagué, tras unos años algo apartada del mundo audiovisual, no solo volvió para un personaje episódico en 'La que se avecina', sino que fichó por una de las series más longevas de nuestra televisión: 'Cuéntame cómo pasó' (ahora disponible en Netflix). Ahí estuvo desde 2016 hasta 2023 dando vida a Casandra, durante 76 episodios. "Llegué tarde, pero llegué, y pude disfrutar de esa maravillosa serie", comentó sobre su fichaje por la mítica serie de TVE. También participó en la serie de Telecinco 'Señoras del (h)Ampa', durante un total de 19 episodios, y más recientemente en 'HIT', este pasado 2024.