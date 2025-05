La vida actual de la actriz Assumpta Serna, a los 67 años: de ser la Pantumaca en 'Aquí no hay quien viva' a su retiro

Si hay una serie que haya marcado los últimos 25 años de ficción en nuestro país, esa sería indiscutiblemente 'Aquí no hay quien viva'. La ficción creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero es una de las series más influyentes y se convirtió en un auténtico fenómeno en todo el país. Ya no solo durante sus temporadas de emisión, en las que lideraba las audiencias cada semana, sino también en la actualidad. Porque, si hay una serie que está sobreviviendo al paso del tiempo, y además convirtiéndose año tras año en una serie de culto, esa es 'Aquí no hay quien viva'. De eso no tenemos ninguna duda, y todos soñamos con algún reencuentro... algún día, aunque cada día es más y más difícil.

Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose ("y punto en boca"). Porque al final 'Aquí no hay quien viva' es realmente un estilo de vida. TikTok está plagado de vídeos que nos sirven en el día a día, y recordamos a todos sus miembros del reparto. Aunque en las últimas temporadas llegaron nuevos personajes que no calaron del todo en la audiencia, sobre todo por su pocos capítulos.

Salvo uno que sí funcionó, y mucho, sobre todo por su romance con Juan Cuesta. Estamos hablando de la Pantumaca, interpretada así por Assumpta Serna, y que se caracterizaba por su marcado acento catalán y su personalidad fuerte y decidida. Esto último contrastando con la de Juan Cuesta, más dócil y frágil por culpa de sus problemas con Paloma y luego con Isabel. Ambos se convierten en amantes, y dan lugar a varias situaciones incómodas y de equívocos que dinamizaron mucho la serie. Y no solo gracias a sus guiones, sino al buen hacer de Assumpta Serna, una actriz con una larga experiencia, y que fichó por 'Aquí no hay quien viva' en la cuarta temporada, estado un total de 13 episodios.

Isabel Ordaz, José Luis Gil y Assumpta Serna en 'Aquí no hay quien viva'.

Maria Assumpció Rodés Serna nació en Barcelona pero no solo ha trabajado en España, sino también en Estados Unidos. Allí, en los años 80, participó en la legendaria telenovela 'Falcon Crest' durante 8 episodios, siendo la única española en la historia de la serie. "Era uno de los pocos días lluviosos de Los Ángeles cuando tuve el casting", explicó en una entrevista para AISGE. "Yo estaba en la cama con mucha fiebre, sola y mi agente me dijo: 'todos los intelectuales y gente del cine, mis vecinos, la gente de la calle, todos, todos, comentan la serie después que la emitan en España. Sal de la cama y ve al casting'".

"Así que estudié las páginas en un sopor febril con una coach de inglés que tenía entonces y con la que buscamos hacer un acento italiano [...].En la sala había ocho personas. Dediqué toda mi atención al productor de la serie, porque pensé que era el que podía luchar más por mí y a su punto de vista le dediqué mi texto", recordó en la entrevista.

Pero no fue su único trabajo en el país norteamericano, porque también participó en varias películas en los 90 mientras vivía con su pareja en Los Ángeles. Entre ellas, el clásico de culto 'Jóvenes y brujas', con Fairuza Balk y Neve Campbell. U 'Orquídea salvaje' junto a Mickey Rourke. Por supuesto, sin dejar de lado el cine español, donde trabajó con directores de la talla de Pedro Almodóvar en 'Matador' o 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón'; con Carlos Saura en 'Dulces horas'; con Pilar Miró en 'El crimen de Cuenca' o con Bigas Luna en 'Lola'. E incluso fue nominada a Mejor Actriz por 'El maestro de esgrima', que adaptaba la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Assumpta Serna y Antonio Banderas en 'Matador'.

"Aprendí mucho en esa época en la que se podía hacer todo si querías, pero tenías que sacrificar muchas cosas por esta profesión. Tienes que irte, como le digo a mis alumnos, si tienes algo detrás, no con una mano delante y otra detrás. Como tenía yo en aquel momento, que rodaba seis o siete películas al año y proyecto siempre. Es como una rueda que va... Si paras un poco, tiene también sus consecuencias", explicó en una entrevista para Vanitatis sobre cómo vivió cambiar tanto de país cuando era una actriz joven que buscaba comerse el mundo.

Assumpta Serna: de 'Aquí no hay quien viva' al éxito comercial

Assumpta Serna había estudiado Derecho e iba para abogada, pero acabó convirtiéndose en una actriz de cine underground a comienzos de los años 80. Sobre todo gracias a su colaboración con Almodóvar. Pero veinte años después, a principios de los 2000, las cosas cambiaron gracias a su fichaje por la serie de más éxito de la época: 'Aquí no hay quien viva'. "Ahora mismo yo me encuentro con gente que me recuerda de la serie", confesó en una entrevista para JotDown.

"Yo me acuerdo de cómo cambiaban los sets en el estudio, en 'Falcon Crest', y cómo se hace aquí. Aquí tardaban tres horas; allí en seis minutos. Estaba todo preparado a cuchillo. Era una eficiencia maravillosa: llegaban unos carritos donde estaba todo dentro y se abrían. Allí, desde Jane Wyman hasta el último, todos tenían esa pretensión de hacer una cosa bonita y dar cosas al espectador", dijo en la misma entrevista. Y es que habiendo trabajado tanto en Hollywood como en España, a veces la diferencia puede ser abismal.

Assumpta Serna en 'Tierra de lobos', uno de sus últimos trabajos.

Aunque su papel de Marta Puig Llorenç, la Pantumaca, no sentó muy bien en Cataluña, y muchos la acusaban de reírse de los catalanes. "Me ha pasado factura 'Aquí no hay quien viva'", confesó en JotDown. Y es que hay que recordar que, a comienzos de los 2000, estaba comenzando el procés catalán y todo era mirado con lupa. Sobre todo una serie que era líder de audiencia y que arrasaba cada semana, con todo el país pendiente de sus personajes. Pero, tras el final de la serie, ¿cómo continuó la carrera de Assumpta Serna?

La actriz catalana protagonizó, de nuevo en Hollywood, la película 'Uncertainty' junto a Joseph Gordon-Levitt en 2009. Y aunque también siguió trabajando en España, en series como '90-60-90. Diario secreto de una adolescente' o 'Tierra de lobos', poco a poco fue dejando de lado la televisión y volcándose más en el teatro. Ahí destacó en montajes como la ópera 'El canto general de M. Theodorakis en Bruselas', dirigida por Daniel Lipnik, o en el musical 'La canción de Ipanema' en Barcelona.

En los últimos años se ha volcado en su Asociación de Buenas Prácticas en el Audiovisual (ABPAU), fundada por ella y Scott Cleverdon, su marido. En esta asociación, tienen como objetivo principal reflejar los valores que se han ido generando dentro de la profesión, para convertirse en una guía de actuación ética que sirva de orientación a sus destinatarios y permita soluciones adecuadas a los conflictos planteados. Y precisamente gracias a ese altavoz, busca cambiar el edadismo presente en las últimas ediciones de los Goya. "Los jóvenes tienen que hacer una carrera, pero los demás también", denunció en Antena 3.