Anita Williams da la voz de alarma en 'Supervivientes 2025' tras tocar fondo y hacer esta confesión

La llegada de Terelu Campos a 'Supervivientes 2025' ha provocado el estallido de Anita Williams en La Palapa. Lejos de mantener una discusión, la fantasma del futuro ha sabido conectar con la concursante y no ha dudado en animarla a continuar con la aventura. Un gesto de apoyo que ha provocado las lágrimas en la expareja de Montoya, quien ha confesado el duro momento que atraviesa en el reality.

"La veía flojita y yo creo que ella es una grandísima luchadora y creo que tiene que volver a remontar y luchar y saber por qué está aquí y eso lo sabe ella, yo no lo sé", ha confesado la fantasma del futuro. Tras ello, el presentador se ha mostrado interesado en saber cómo se encuentra Anita. "No lo sé Jorge, cuando era pequeña y veía 'Supervivientes' decía "algún estaré ahí" y cuando vine, creo que lo he dado todo desde el salto, las pruebas y llevo dos semanas que me está fallando la cabeza", ha declarado.

En la misma línea, la citada concursante se ha roto al recordar la mala racha que atraviesa en los cayos. "Llega la noche y sólo pienso en mi hijo, en mi familia y veo que todo el mundo ve a sus familiares y a sus amigos y yo sé que posiblemente no tenga visita porque a mi madre y a mi padre no les gusta el tema de la televisión, a mi hermano tampoco y eso es algo que también me raya".

Lejos de quedarse ahí, Anita Williams ha añadido el dolor físico al que se tiene que enfrentar: "Llevo dos días más mal de la cuenta porque en la última prueba de líder me entró un vértigo y soy súper competitiva y quedé mal, fatal, ya no con la gente, sino conmigo misma. Llevo dos semanas que no estoy bien, que pienso más de la cuenta y que creo que me está afectando a nivel de concurso. Ayer dije que basta, que prefiero romperme los brazos antes que caerme en una prueba y voy a volver porque lo necesito. Necesito volver a centrarme en el concurso en el reality y dar todo lo mejor como lo estaba dando".

El cariñoso mensaje de Jorge Javier a Anita Williams

Unas palabras que han provocado la intervención del presentador. Con la complicidad que mantiene con la joven, Jorge Javier se ha dirigido a ella para decirle: "Nosotros te necesitamos a ti bebé". "Lo juro que voy a volver bebé", ha contestado ella. El presentador no se ha quedado ahí: "Con lo que estamos disfrutando Anita. Pero tú, cuando te pasen estas cosas de la noche y el pensar en tus familiares, ¿sabes que es lo que tienes que pensar? Que no es que te estés volviendo loca o tarada. Es algo normal, estáis en condiciones extremas y es absolutamente normal. No tengas miedo a pensar y a pasarlo mal porque es lo que le pasa a cada uno de tus compañeros y háblalo con ellos". "Es muy duro esto y desde casa no se ve", ha reconocido Anita Williams.