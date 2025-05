Revuelo mayúsculo ante lo que se ha visto con Terelu Campos en su salto del helicóptero en 'Supervivientes'

Terelu Campos no deja a nadie indiferente y como prueba su última aparición en 'Supervivientes 2025'. Tras su primer paso por el reality, la fantasma del futuro ha vuelto a los Cayos Cochinos y lo ha hecho de forma histórica: con un nuevo salto desde el helicóptero. Con este segundo salto en una misma edición, Terelu Campos se convierte en la única persona en la historia del reality en lanzarse en dos ocasiones en la misma edición.

Además de ello, el salto de terelu Campos ha sido de lo más comentado por sus exigencias. Una de ellas es la de tener a tres personas en el agua aguardando su llegada. Una petición que se ha podido escuchar a tenor de las palabras empleadas por la colaboradora televisiva. "No hay nadie, no me puedo tirar si no hay nadie", ha denunciado Terelu Campos. Con cierta sorna, Jorge Javier ha añadido: "Terelu quiere público en el agua. Terelu, ¿quieres que te lleve un yogur para cuando bajes?". "Pero movido y todo, que me lo den con una cucharita", le ha respondido ella.

De igual manera, el presentador de la gala ha empleado la ironía para hacer referencia a la situación familiar que atraviesan Las Campos. "Fíjate cómo estás en el helicóptero que preferirías estar con tu familia", le ha soltado. Ante ello, Terelu Campos ha asegurado: "¡Qué capullo eres! Con mi familia me gusta estar siempre".

Durante toda la conversación, Jorge Javier se ha dirigido a Terelu con cierta sorna: "¿A cuánta gente necesitas ahí abajo? Uy el viento que hace Terelu, madre mía qué complicado lo tienes y encima con lo delgada que estás, vas a dar unos zig-zag que ya veras".

"Que no me tiro eh, te lo digo enserio. Que no me puedo tirar en estas circunstancias", le ha advertido la ahora superviviente. "¿Qué circunstancias? Si el helicóptero está a punto de convertirse en submarino", ha proseguido diciendo el presentador ante lo que Terelu Campos le ha arreado diciendo: "Tú eres un cachondo. A ver si tienes los cataplines de venir aquí, que no los tienes".

El comentadísimo salto del helicóptero de Terelu Campos

Poco después, el presentador le ha dado paso a Terelu Campos para que ésta pudiese tirarse del helicóptero. Aunque en un primer momento ha dudado en tirarse y le ha pedido al piloto que lo bajara, la fantasma del futuro ha podido lanzarse al mar.

Un salto marcado por la escasa altura a la que se ubicaba el helicóptero. Un detalle que no ha pasado inadvertido y que ha sido de lo más comentado por los espectadores. "Poco más y los del helicóptero bucean", ha compartido una espectadora. En la misma línea, otro ha apuntado: "Eso y tropezarse en un bordillo es lo mismo". Más crítico se ha mostrado otro espectador que ha llegado a tildar el salto de "vergüenza" "Qué vergüenza Terelu. Un poco más y el helicóptero aterriza en el agua", ha criticado.

Poco más y los del helicóptero bucean #SVGala11 pic.twitter.com/XVt6FAscpM — Alba María 🇮🇨 (@albaamaariiaa) May 15, 2025

El escalón de mi puerta está más alto



#SVGala11 pic.twitter.com/25nXPuMR7q — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) May 15, 2025

Eso y tropezarse en un bordillo es lo mismo #SVGala11 https://t.co/JVyRk6IDuF — Tv (@TV_8711) May 15, 2025

Terelu pasa a la historia por ser la primera persona que se tira desde un submarino en vez de desde un helicóptero #SVgala11 — Sergio Fajardo⚓ (@SSFFajardo) May 15, 2025

Un poco más y el helicóptero de Terelu es submarino #SVGala11 — El chisme (@Elchisme33) May 15, 2025

Que vergüenza Terelu. Un poco más y el helicóptero aterriza en el agua #SVGala11 — Claruskaa_98🤍 (@claruskaa_98) May 15, 2025