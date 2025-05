Alexia Rivas dice altísimo y clarísimo por qué Montoya no va a poder ganar 'Supervivientes 2025': "Va en picado"

Montoya continúa en el centro de la polémica de 'Supervivientes 2025' tras su desplante contra Makoke y varios compañeros de este jueves en la Palapa. El de Sevilla volvió a arremeter contra Pealyo Díaz y Makoke durante la última gala, y en 'Vamos a ver' algunos se han mostrado más que críticos con el concursante. Empezando por Alexia Rivas, que echó por tierra una vez más el comportamiento del televisivo.

"El paso empezaba con la especial relación que tienen Carmen y Makoke, y al final acabamos hablando siempre de Montoya", señaló Joanquín Prat, visiblemente hastiado del debate que estaban a punto de iniciar en plató sobre el de Utrera, que se encuentra nominado esta semana junto a Anita Williams y Carmen, sus dos grandes apoyos en el concurso.

Alexia Rivas carga de lleno contra lo último de Montoya en 'Supervivientes': "Lleva todo el concurso riéndose de ella"

Pero antes de empezar, Alexia Rivas no tardó en sentenciar las imágenes que acababan de ver de Montoya perdiendo los papeles en la Palapa. "¿En qué idioma se comunica? Es que le veo hacer sonidos inconexos y le veo un comportamiento un poco extraño. Igual tiene que ir al médico a ver qué le ocurre", señaló la periodista, que ha manifestado su rechazo al sevillano en varias ocasiones desde el inicio de la edición.

Alexia Rivas en 'Vamos a ver'

"Una de las cosas por las que veo que Montoya está perdiendo su imagen, y se va a dar cuenta fuera de que su imagen va en picado, es porque se ha mofado de Makoke", sentenció a continuación la colaboradora de 'Vamos a ver', adelantando la negativa repercusión que está teniendo para el de Utrera su paso por el reality de Telecinco tras la enorme popularidad que cosechó en 'La isla de las tentaciones'.

Fue entonces cuando Alexia Rivas cargó contra el juego sucio del concursante contra a malagueña. "Makoke no tiene la gracia ni rapidez de Montoya y él se ha pasado todo el concurso mofándose, haciendo burla y riéndose de ella", insistió la comunicadora. "Por lo menos hace a sus compañeros reír", añadió un colaborador de fondo interrumpiendo la conversación con el presentador.

"Está haciendo el payaso todo el día"

"Está haciendo el payaso todo el día, cómo no te vas a reír", sentenció la ex concursante de 'Supervivientes'. Y Sandra Aladro no dudó en suscribir las palabras de su compañera con una sugerencia. "Necesita la visita de alguien que le diga que rectifique. Es un chico simpático, tiene que bajar a la tierra, que no trate de ser tan... Necesita que le pongan los pies en el suelo, se le ha subido", explicó la periodista.

En la misma línea, y dando la razón a Alexia Rivas, Nuria Chavero sentenció también el concurso del sevillano. "Sabéis que yo soy muy de Montoya, pero ha llegado un momento en el que se le está yendo la cabeza. Quería compararlo con Damián, porque desde que su mujer fue a la isla estamos viendo a un Damián más sonriente, bromista, distendido... igual todos necesitan una visita", esgrimió la colaboradora.