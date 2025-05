Alexia Rivas apela a la organización de 'Supervivientes 2025' para que tome medidas con Montoya

Que a Alexia Rivas no le gusta nada Montoya lo sabemos todos. Pero la colaboradora de 'Vamos a ver' ha dado un paso más allá este lunes al pedir a la organización de 'Supervivientes' que le pongan un coco en la boca para que le dejemos de escuchar.

Tras recordar la última bronca que mantuvieron Anita y Montoya en Honduras, Alexia Rivas se pronunciaba alto y claro para dejar claro lo harta que está de toda esta historia y cómo le está perjudicando a ella.

"Lo que estamos viendo en la isla es a una Ana llena de culpa que parece como que tiene que compensar a Montoya por todo lo que le hizo en 'La isla de las tentaciones' y que él parece su amo. Él hace así con la campanita y parece que Ana tiene que estar satisfaciéndole y haciéndole la ola y se está cargando su concurso", decía alto y claro Alexia Rivas.

Tras ello, la colaboradora aseguraba en 'Vamos a ver' que las amigas de Anita están hartas de todo esto. "Las amigas están que trinan porque no reconocen a su amiga, dicen que Ana no es así y que hasta les está cayendo mal y que les parece vergonzosa la relación de Ana y Montoya, no les gusta ver nada eso en televisión y el ejemplo que están dando en televisión", revelaba.

Después, Alexia Rivas volvía a decir claramente que "Montoya no quiere a Ana, pasa de ella". "Y Anita de Montoya", le replicaban Sandra Aladro y el resto de colaboradores de 'Vamos a ver'.

Por último, tras ver lo que sucedió entre Montoya y Damián en el puente de la concordia, Alexia Rivas clamaba a la organización de 'Supervivientes'. "A Montoya le va a perseguir ser el chapas de la edición. Lo más justo sería meterle un coco en la boca por el bien de los espectadores, por el bien de los compañeros, por el bien de Carlos Sobera, de Sandra Barneda, que le metan un coco en la boca", pedía la colaboradora.