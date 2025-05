Joaquín Prat barrunta qué concursante de 'Supervivientes 2025' podría ser penalizado con su expulsión

Noche de expulsión en 'Supervivientes 2025' con Álex Adrover, Pelayo Díaz y Joshua Velázquez como nominados y candidatos a abandonar el programa después de la salvación de Borja González del pasado martes. Y en 'Vamos a ver' con Joaquín Prat han calentado esa eliminación que será definitiva y muy dolorosa a estas alturas del concurso.

Como sucede cada jueves, un colaborador ha hecho su alegato sobre quién debe salvarse de la expulsión y continuar en la experiecia. Alessandro Lequio ha pedido el voto por Pelayo, Carmen Borrego lo ha hecho por Joshua y Pepe del Real por Álex.

Joaquín Prat ha dado paso al conde en primer lugar: "A mí me gustaría que se salvase Pelayo. Es la gran sorpresa de la edición porque, siendo una cara muy conocida, le estamos conociendo como persona y es muy distinto a lo que muchos imaginábamos. No es un cobarde, no es un quedabien y dice lo que piensa aunque eso le lleve a enfrentarse con sus compañeros. Eso sí, con educación. Tiene una cualidad que echamos en falta en estos programas: la educación".

A continuación, ha sido el turno de Carmen Borrego: "Yo quiero que se salve Joshua, es el superviviente que más ha demostrado querer estar allí. Es muy difícil estar allí y, pese a estar enfermo, ha querido seguir. Es buen superviviente, pesca, habla con todos los compañeros, nos da momentazos y se mete en conflictos. Acapara todos los rasgos de buen superviviente y buen concursante".

Por último, ha llegado la intervención de Pepe del Real: "Álex es uno de los concursante más queridos por sus compañeros y por el público, que ya le ha salvado en más de una ocasión. Y esta noche debería pasar lo mismo porque, aunque no da muchos vídeos, eso hay que decirlo, esta semana ha sido protagonista con su mujer, Patricia Montero, de uno de los momentos más emotivos de este 'Supervivientes 2025'".

Por su parte, Joaquín Prat ha querido reseñar el hándicap que tiene en contra Joshua de cara a la expulsión de esta noche: "Lo de la empanada a Joshua le ha pasado muchísima factura". Con estas palabras, el presentador se refiere al polémico reparto que hizo con una de las recompensas, lo que le valió ganarse el título de concursante más egoísta de la edición junto a Damián Quintero.

Así, el comunicador de Telecinco cree que ese traspiés en los valores de buen superviviente podría costarle caro al diseñador de moda canario. Veremos si finalmente esas controvertidas acciones le acaban condenando a su expulsión en la duodécima gala de 'Supervivientes 2025'.