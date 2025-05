Alejandro Abad pone los puntos sobre las íes a Melody con un pronunciamiento que aviva la tensión

Este lunes 26 de mayo Melody compareció, por fin, ante los medios de comunicación. Más de una semana después de su paso por el Festival de Eurovisión 2025, la cantante rompía su silencio en una rueda de prensa en la que atacó a RTVE. Sobre estas declaraciones se ha pronunciado el productor musical Alejandro Abad.

Todos los programas de actualidad que se emiten por la tarde, analizaron minuciosamente las palabras de Melody. Tal es el caso de 'Y ahora, Sonsoles', quien conectó en directo con Prado del Rey, donde tuvo lugar la comparecencia. Entre los presentes en la mesa de debate del espacio de Antena 3 estaba Alejandro Abad, quien participó en Eurovisión hasta en dos ocasiones (una como concursante y otra como compositor).

El cantante ha sido muy claro a la hora de dar su opinión sobre la sevillana: "Quería poner más cosas en el escenario. ¿Qué quería? ¿Poner un cohete? ¿El cabo Cañaveral? Quiero decir, a menudo, en el mundo artístico menos es más. Aquí se ha visto que más es menos. Por lo tanto, hay que cuidar estos aspectos. Hay que cuidarlo desde el origen, que es la canción. Cuando falla el tema, falla todo. Lo empezamos a llenar de parches en todo el proceso y después sucede lo que ocurre".

Alejandro Abad muy crítico con la canción de Melody

Alejandro Abad ha vuelto a poner en valor el gran talento de Melody. En su opinión, el problema no ha sido ella, sino su tema, 'Esa diva': "En lo técnico, me fijo en las cosas de una manera artística. Melody lo hizo genial, es indudable. Lo que ocurre que es que hay otros aspectos". "Yo he escuchado a otra gente de la organización decir que Melody ha sido la mejor cantante del festival. Pero esa gente que la debe asesorar parece que se le ha olvidado que es el festival de la canción, no de la voz", ha añadido el cantante y compositor.

"Se le está dando un protagonismo a la voz que no tiene. Hay gente que tiene poquita voz y gana Eurovisión porque van con una propuesta muy llena de otro tipo de elementos. Canciones con propósito", proseguía analizando Alejandro Abad. En su opinión, la artista "tendría que estar más asesorada. Cuando alguien representa a un país, debe ser un equipo. Ni un tenista o ni un equipo de fútbol va sin su entrenador. En este caso sería lo mismo".

Finalmente terminaba asegurando que Melody intuía que podía quedar en mala posición, dado que acabar de publicar su nuevo single, 'El apagón'. "A mí me gustaría preguntar a Melody por qué se ha dado prisa en tener un nuevo single, que lo ha lanzado antes de que terminara Eurovisión. ¿Sabían que no iba a quedar bien? Creo que sí, por las apuestas", concluyó su valoración el productor musical.