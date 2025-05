Alejandro Abad da un giro con lo que dice ahora de Melody y expone la razón de su debacle en Eurovisión

Era de esperar que Alejandro Abad diera la cara este domingo tras la gran final de Eurovisión y después de que España haya vuelto a quedar en las últimas posiciones. Así, el productor musical entraba en directo en 'Socialité' para opinar del puesto 24º que obtuvo Melody con "ESA DIVA" después de destapar que la sevillana estaría cabreada y ha optado por no viajar con la delegación española y marcharse a su casa.

De primeras, el productor y ex representante de España en Eurovisión no ha dudado en felicitar a Melody por su trabajo en el festival. "Felicitar a Melody porque lo hizo francamente bien ella y todo su equipo. El problema no es Melody. Ella es solo una víctima más de la improvisación anual que se lleva desde la organización española", empezaba diciendo.

"Personalmente yo estoy agradecido a RTVE. En el ente siempre han trabajado excelentes profesionales extraordinarios de primera línea, pero no se puede tener ahí en un departamento de festivales a una serie de enchufados que demuestran cada año que no se enteran de que va Eurovisión y la enorme oportunidad que actualmente se desperdicia. No digo que no tengan buenas intenciones, pero a menudo cuando no se conoce el rumbo las mejores intenciones provocan los peores efectos", proseguía diciendo.

Alejandro Abad dice alto y claro el problema de Melody en Eurovisión

Asimismo, Alejandro Abad se atrevía a pronosticar que va a pasar a partir de ahora. "Adelanto lo que va a ocurrir a partir de ahora, dirán que todo es política, lo cual es rotundamente falso, y luego llegará el silencio. Y el próximo año cuando llegue el Benidorm Fest volverá a primar los intereses personales por delante del talento y de las emociones y lo verdaderamente importante que sería llevar una buena canción y apropiada a lo que es Eurovisión", avanzaba. "Eurovisión no es política, lo que se quiere primar es el talento y las emociones y las votaciones que son absolutamente democráticas", insistía el productor.

Tras ello, María Verdoy le preguntaba si le parecía que era injusto el resultado de Melody después de haberle escuchado como felicitaba a la artista por su trabajo después de haber sido muy crítico con ella. "No es injusto. No puedo decir que sea injusto porque Eurovisión no va de hacerlo genial, es donde nos equivocamos cada año. Eurovisión va de llevar el producto adecuado. Hemos ido con una gran profesional pero no llevamos el producto adecuado", destacaba.

"Ya os conté que empezó la cosa con unos productores suecos. Cuando las cosas no se llevan bien y todo el proceso va de parches, ahora producimos de nuevo pues.... Eurovisión es emoción. Ha ganado un chico cuya canción habla del agua que es algo simple. Eurovisión se puede ganar con una luz y un piano, no hay que hacer grandes grandilocuencias. Eso pasa porque como vamos cortos en canción, que es la esencia, empezamos a poner parches y ahí nos equivocamos", sentenciaba.

A lo que María Vedoy le replicaba si entonces el problema era Melody o la canción. "No quiero tampoco desprestigiar a los autores que seguro que han hecho una canción bonita y con un mensaje, pero la canción no es adecuada para Eurovisión como el año pasado con Zorra. Hay que fijarse en si la canción entra dentro del contexto eurovisivo o no. Hay mensajes mucho más claros y directos que podría tocar el corazón europeo. Esto no es política porque votan 37 países y cada uno vota de forma independiente", concluía Alejandro Abad.