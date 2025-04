Rosa Benito apela a la expulsión de esta concursante de 'Supervivientes 2025' y declara quién es su favorito

Este martes 8 de abril, Telecinco ha emitido la quinta gala de 'Supervivientes 2025: Tierra de Nadie' conducida por Carlos Sobera. En ella ha regresado como colaboradora Rosa Benito, quien no se ha mordido la lengua a la hora de dejar claro quiénes son sus concursantes favoritos y a quiénes no puede ni ver.

En declaraciones en exclusiva para la web del programa, la ganadora de 'Supervivientes 2011' carga duramente contra una de las concursantes de la actual edición. Respecto a sus favoritos, Rosa Benito lo tiene claro, son Montoya y Anita. En cuanto al sevillano, reconoce que "no para de reírse, me hace mucha gracia".

Aunque también ha mostrado su admiración por Anita, a la que respeta por su actitud en la isla. "Me gusta muchísimo", confiesa la exmujer de Amador Mohedano. Sin embargo, no todos los concursantes se han ganado su simpatía, y es que, a Laura Cuevas no la puede ni ver. Tanto es así que, pese a no estar nominada, ya ha pedido su expulsión.

Rosa Benito pide la expulsión de Laura Cuevas: "La quiero en la calle"

"Aunque no esté nominada, la quiero en la calle", ha dejado claro Rosa Benito, manifestando así su animadversión hacía la hija del que fuera mayoral de Cantora. Desde su experiencia como concursante de 'Supervivientes', ha querido mandar un consejo a los actuales participantes: "En 'Supervivientes' hay que olvidarse de todo y no pensar en lo que está fuera". Y eso es precisamente lo que ella hizo, aunque la costara su separación de Amador Mohedano.

Está claro que Rosa Benito va a dar mucho de qué hablar con sus intervenciones en el programa conducido por Carlos Sobera. De momento, ya ha dejado claro que Montoya y Anita cuentan con su favor. Y es que los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' nos están dejando auténticos momentazos también en 'Supervivientes 2025'.