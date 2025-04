El ataque de histeria de Carmen Alcayde que paraliza el final de 'Supervivientes': "Me voy a morir"

El paso de Carmen Alcayde por 'Supervivientes 2025' no está dejando a nadie indiferente y es que el paso de la colaboradora por los cayos ha estado marcado por momentazos como el que se ha vivido durante la última entrega de la versión 'Tierra de Nadie'. En concreto, la concursante ha sufrido un ataque de histeria al saber que tenía la posibilidad de escuchar y ver a sus hijos.

Cabe recordar que el programa le ha propuesto hacerse con comida siempre y cuando dejara de lado el peluche que sus tres hijos le dieron antes de partir a Honduras. En todo momento, Carmen Alcayde ha preferido mantener dicho amuleto. Acto seguido, el reality ha querido tener un gesto con ella con motivo de su cumpleaños. Al presagiar la sorpresa que le esperaba, la tertuliana ha sollozado diciendo: "Ay, no lo voy a soportar. No lo voy a poder soportar".

Así pues, Laura Madrueño le ha pedido que le acompañara al tener un reglo "muy especial". "Me voy a morir hoy, ¡me voy a morir hoy!", ha exclamado la concursante. AL descubrir la tablet, la valenciana ha sorprendido a todos al gritar con todas sus fuerzas: "Nooo, ¡imágenes no puedo! ¡Imágenes no puedo, me voy a morir!". "Te vas a morir de la felicidad", le ha contestado Laura Madrueño.

La reacción de Carmen Alcayde ante las imágenes de sus hijos

En un primer momento, la concursante ha podido escuchar un mensaje de su novio. Tras escucharlo, ha compartido:"Ay, ¡qué guapo! Está guapísimo, es Charlie, mi chico. Está guapísimo y yo hecha un asco. Pensé que me había dejado con estas pintas que tengo. Te quiero cariño". Sin embargo, lo mejor estaba por llegar y es que Carmen Alcayde ha podido escuchar a sus hijos cantarle el cumpleaños feliz.

"Nooo, ahora sí que me voy a morir. ¡No puedo, no puedo! Ay qué guapos están", ha gritado fuera de sí. Tras escucharlo, Carmen Alcayde ha llegado a apuntar: "El mejor cumpleaños de mi vida. ¡Gracias!". Así pues, las sorpresas no han cesado puesto que el reality le ha obsequiado con una porción de tarta que, debido al estado de nervios, Alcayde ha llegado incluso a tirar. "Es lo mínimo que nos ha podido pasar", ha apuntado Laura Madrueño. Aún así, la concursante ha podido recuperar parte de la tarta que no ha dudado en compartir con sus compañeros.