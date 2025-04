Sorpresa por lo que ha hecho Koldo Royo en 'Supervivientes' y que puede costarle la expulsión

Koldo Royo se ha colocado en el punto de mira de una parte de los espectadores de 'Supervivientes 2025' en su semana más crítica al estar nominado junto a grandes pesos de la edición. Ha sido bautizado como 'el abuelete' de la isla y ha conquistado a muchos por su fortaleza en las pruebas y por su carácter entrañable. Sin embargo, recientemente ha mostrado una faceta de lo más desconocida.

Anita Williams y Montoya destaparon una especie de cara B del chef vasco cuando las cámaras no graban. Lo vimos en el Oráculo de Poseidón del domingo en 'Conexión Honduras'. Y a eso hay que añadir ahora los aires de superioridad y la cierta prepotencia que destiló el concursante a la hora de hablar de la actual nominación.

En el última hora de 'Supervivientes' de este lunes, se mostró una conversación entre Koldo Royo y Carmen Alcayde hablando de la próxima expulsión: "Yo me quiero quedar pero son muy fuertes (sus rivales). Yo estoy encantado porque a mi edad no esperaba llegar a esto. Y ahora, el duelo Montoya y Anita... el abuelete contra los jóvenes...". En esa charla, el cocinero no oculta su excitación y su cero preocupación por medirse a rivales de enjundia como Anita y Montoya en el televoto abierto en la app de Mitele.

Y esa prepotencia va a más en unos posteriores totales ante el equipo de 'Supervivientes'. "Creo que tengo menos posibilidades que nunca de irme porque creo que Anita es un desastre y todo el mundo está viendo que está haciendo muy mal concurso. Eso sí, cuando hay que hacer juegos sí, pero luego a la hora de convivir es dura. Y Montoya está ahí eh, se han traído problemas de casa entre los dos. Y yo creo que esta vez todavía lo tengo más fácil. Me quedo. Aunque no sea a la primera, a la segunda seguro", declara sin dudar, confiando en sí mismo de un modo que raya el despotismo y atacando, de paso, a Anita, su principal blanco actualmente.

Esas altivas declaraciones de Koldo Royo, en las que dice estar convencido de que se salvará de la expulsión y que exponen una cara muy distinta a la que conocíamos hasta ahora, han sorprendido sobremanera a muchos, que creen que podría ser "un lobo con piel de cordero". Las voces más críticas dan un paso más allá y señalan que es "un gran farsante". Lo cierto es que este cambio de actitud, creyéndose por encima del resto, podría jugarle una muy mala pasada de cara a la salvación de la eliminación.

Los espectadores de 'Supervivientes' se mueven semana a semana y podrían penalizarle y dejarle fuera del juego esta vez. El riesgo es máximo al enfrentarse en el televoto a rostros con tanto tirón en redes sociales como Anita y Montoya y, sin duda, lo que ha hecho Koldo en las últimas horas con esas ínfulas impropias en un superviviente es una completa temeridad en un momento en el que se sitúa en la cuerda floja.