Pedro Piqueras pronuncia en 'El Hormiguero' cómo fue su salida de Telecinco realmente: "Es mejor irte"

Pedro Piqueras aterrizó este miércoles en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro 'Cuando nada es urgente'. El periodista visitó por primera vez a Pablo Motos haciendo historia, pues se trata de su primera aparición en Atresmedia en más de tres décadas. Así, el antiguo rostro de 'Informativos Telecinco' no dudó en sincerarse sobre su jubilación en Mediaset hace un año y medio.

"No diría que es una biografía, yo me uso a mí mismo para ir contando lo que he ido aprendiendo de la gente, de grandes de la televisión. Somos herederos de toda esa gente y tenemos que ser ejemplares para todos los que vienen después", comenzó aclarando el antiguo rostro de 'Informativos Telecinco' sobre su nueva publicación.

Pedro Piqueras se sincera sobre su jubilación: "Lo pensé durante mucho tiempo, cuatro o cinco años"

Pero Pablo Motos no tardó en preguntarle por una de las frases más significativas del libro "llegar, estar y saber irse". "Es un libro de aprendizajes, siempre estamos aprendiendo, pero la más difícil es saber irse", señaló Pedro Piqueras. "Que se lo digan a Mazón", añadió el presentador entre risas antes de que el periodista comenzase a sincerarse sobre cómo encajó su jubilación y los motivos tras ella.

"El momento adecuado es cuando percibes que ya no eres el mismo de antes, cuando algo se te hace rutinario, cuando piensas que es mejor irte tú a que te digas que te tienen que ir", confesó el antiguo rostro de Mediaset. "Yo lo pensé durante mucho tiempo, unos cuatro o cinco años. Pensaba que me tenía que preparar para ese momento fatal de la jubilación, porque lo ves horroroso", continuó explicando.

Desde entonces, aseguró que se ha dedicado a algunas de sus pasiones como navegar con vela, tocar el piano o más recientemente, la escritura de este nuevo libro. "Al final llegas a la conclusión de que tienes que trabajar para el después y eso te lo hace todo mucho más fácil. Salir bien también te asegura que ocupe el puesto alguien que lo estés seguro que va a hacerlo muy bien", señaló Pedro Piqueras antes de mojarse sobre la llegada de Carlos Franganillo en su lugar.

"Di mi opinión sobre Carlos Franganillo y le lanzaron la oferta"

"Cuando la empresa quiso fichar a alguien me pidieron mi opinión, di mi opinión sobre Carlos Franganillo y se lanzaron a hacerle una oferta, que por cierto la hicieron en mi propia casa", confesó el periodista, que más tarde se pronunciaría sobre su relación con su sustituto. "Estábamos en mi casa con el jefe de informativos y Carlos Franganillo y le dijo 'vas a tener el sueldo de Piqueras, el coche de Piqueras'...", bromeó el invitado de este miércoles.

Así, no dudó en recordar como fue su despedida a principios de 2024. "El día que te despiertas no has dormido en toda la noche, tuve el apoyo de muchos compañeros, estaba allí toda la casa y eso te deja muy cansado pero no pude dormir en toda la noche", recordó Pedro Piqueras sobre el día después de su última emisión. "Al día siguiente piensas que tienes que empezar una nueva vida y empiezas a pensar en la posibilidad de ser más tú de lo que eras en su momento", añadió.