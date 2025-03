Preguntan a Pedro Piqueras por la llegada de 'Sálvame' a TVE y deja meridianamente claro lo que piensa 

El pasado viernes 28 de marzo, se celebró en Barcelona la cena benéfica de Esport Solidari Internacional. Un evento solidario que reunió a multitud de rostros conocidos de todos los ámbitos. Entre los asistentes se encontraba Pedro Piqueras, quién tras su retirada de la televisión, se deja ver poco en público.

El que fuera presentador de 'Informativos Telecinco' no se calló su opinión sobre la noticia televisiva del año: el salto del universo 'Sálvame' a TVE. Cabe recordar que durante una época, 'Sálvame' fue telonero de Pedro Piqueras en 'Informativos Telecinco', dejándonos auténticos momentazos.

Pedro Piqueras da su opinión sobre el salto de 'Sálvame' a TVE

El periodista albaceteño ha dejado muy claro lo que piensa al respecto de esta irrupción de María Patiño, Belén Esteban y compañía en las tardes de La 1. "Me parece muy bien. A 'Sálvame' siempre le he tenido mucho cariño, te lo digo de verdad. Los integrantes de 'Sálvame' siempre han tenido conmigo muchos detalles", aseguró en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

"Eran mis teloneros, pero a veces no me gustaban ciertas cosas, porque venían antes de que yo diera la cifra de fallecidos en el Covid. Conmigo se han portado muy bien y con ellos he tenido una relación muy amigable y simpática”, sentenciaba Pedro Piqueras. De esta forma dejaba claro su cariño hacia los colaboradores de 'La familia de la tele'.

Será el próximo lunes 21 de abril cuando La 1 de TVE estrene 'La familia de la tele'. Un programa producido por La Osa Producciones Audiovisuales que estará presentado por Aitor Albizua, Inés Hernad y María Patiño, con la colaboración especial de Belén Esteban. Junto a ellos estarán un nutrido grupo de colaboradores, la mayoría de ellos procedentes del universo Mediaset.

Lydia Lozano, Nuria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Javier de Hoyos, Marta Riesco, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, el doctor Sánchez Martos, Cesc Escolá, Marta Verona, Ignacio Guío, Fernando Pérez, Lucrecia Mangialavori y Luis Quevedo formarán parte del nuevo programa de las tardes de La 1.