Preguntan a Pedro Piqueras por el despido de David Cantero en Mediaset y responde así

El pasado viernes, 28 de marzo, se celebró en Barcelona la cena benéfica de Esport Solidari Internacional. Entre los múltiples rostros conocidos que no quisieron perderse este evento solidario, estaba el periodista y expresentador de 'Informativos Telecinco' Pedro Piqueras.

El albaceteño concedió unas declaraciones al medio 'Mundo Deportivo', donde, entre otras cosas, dio su opinión sobre la fulminante salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco'. Una marcha que, según contó él mismo, se debió a que la cadena ha decidido "recortar gastos". Pese a esto, muchos han sido los que han lamentado la pérdida de un gran periodista como es Cantero, quien llevaba quince años vinculado a Mediaset.

En un primer momento, Pedro Piqueras se mostró cauteloso a la hora de hablar de su excompañero de cadena. "Yo de David no puedo hablar porque no estoy allí ahora, ¿sabes?", empezó diciendo. Aunque sí que puso de manifiesto el cariño y la admiración que siente por él: "Yo a David fui quien lo llevó y lo fichó, bueno, como un magnífico presentador y la verdad que tiene una voz y una presencia extraordinarias, esa es la verdad".

Pedro Piqueras ensalza a David Cantero: "Su voz me parece fantástica"

Sobre su marcha de Mediaset, reconoció que "no puedo decir, porque hay mucha polémica al respecto. Yo creo que él ha dado su versión, o versiones de lo que ha sucedido y la compañía también, y yo ahí no entro. Únicamente que si que es cierto, que cuando lo llevé ahí fue con la confianza de que era un tipo que hacía muy bien las cosas. A mí la voz de David me parece fantástica, por ejemplo", sentenció Pedro Piqueras.

Desde su salida de 'Informativos Telecinco', David Cantero ha concedido varias entrevistas hablando de su marcha. La última fue el pasado martes 25 de marzo a Carlos Francino en 'La ventana' de la Cadena SER. Allí volvió a insistir en que "ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, durilla, porque ha sido dura, pero amable".

Además, dejó claro que en estos momentos está en paro: "Busco trabajo. Soy David Fernández Cantero, estoy en paro y tengo buena voz. Aquí tenéis una buena voz radiofónica que nunca ha hecho radio. He venido como presentador de TVE, de Telecinco y ahora vengo como desempleado y posible locutor radiofónico", bromeó. Según contó a Francino, "no es una decisión que haya tomado yo". "La empresa quiere hacer reajustes económicos y dice 'queremos que cobres menos'. Pues no. Llegamos a un acuerdo pactado", explicó el periodista madrileño.