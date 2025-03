El nuevo proyecto de Pedro Piqueras en el que participan Franganillo y Vicente Vallés tras su adiós a Telecinco

Más de un año después de su jubilación y adiós definitivo a 'Informativos Telecinco', Pedro Piqueras está de celebración por la llegada de su nuevo libro. El periodista presentará 'Cuando ya nada es urgente' el próximo 3 de abril en un acto muy especial donde estará rodeado de rostros muy significativos. Contará con la participación de Carlos Franganillo, quién cogió su testigo en Mediaset, y de Vicente Vallés ('Antena 3 Noticias').

"Es una lectura emocional con aprendizajes, reflexiones sobre la verdad y la mentira, y anécdotas de su carrera periodística", asegura la editorial HarperCollins sobre la esperada nueva publicación, que recoge una visión más global de toda su trayectoria profesional tras más de un año alejado del mundo de los medios. "Frente al fomento del odio, frente bulos y propaganda, es necesario el periodismo; también un esfuerzo extra de verificación", asegura el periodista en su libro.

Pedro Piqueras, un año después de su retirada: "No quería que me afectase demasiado alejarme del trabajo"

Pedro Piqueras tampoco evita compartir una reflexión sobre su etapa final en 'Informativos Telecinco', que cobra especial importancia en la actualidad tras la salida de David Cantero. "Creo que en los últimos años he estado aprendiendo a salir. No quería que me afectara demasiado alejarme del trabajo al que había dedicado una atención casi absoluta. Aprendí muy pronto que nada era permanente y que no hay personas imprescindibles", explica el presentador en 'Cuando ya nada es urgente'.

"Podemos ser necesarios en algún momento, pero también somos perfectamente sustituibles. El problema viene cuando esos cambios se convierten en un drama, a veces patológico, cosa que ocurre también muy a menudo", sentencia Piqueras, haciendo referencia directa al revuelo que se forma cuando la audiencia tiene que despedirse de un rostro histórico de un formato, como fue su caso al abandonar 'Informativos Telecinco' a finales de 2023.

En su nuevo libro, Pedro Piqueras resta importancia a los fracasos, pone el foco en los pequeños detalles del día a día y en la suerte que tiene al poder disfrutar de su tiempo libre. "Hay un momento en que todos deberíamos pensar en cómo queremos que sea nuestro presente y también cómo queremos vivir el resto de los años que nos queden por delante, desde la perspectiva de que nunca sabemos cuántos serán ni cuántas fuerzas tendremos para afrontarlos", explica el periodista.

'Cuando ya nada es urgente' llegará a las librerías el próximo 2 de abril, pero será al siguiente día cuando Piqueras se reúna con Vicente Vallés y Carlos Franganillo, en el primer acto en el que los dos presentadores coincidirán desde que son rivales. También les acompañará el actor Carlos Hipólito en una presentación especial que tendrá lugar el jueves 3 de abril a las 12:00 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid para conmemorar su lanzamiento.