Frank Blanco impugna así a Mercedes Milá tras lo hecho con Carlos Franganillo en Telecinco

Este martes, Telecinco ha emitido en directo el viaje al espacio de Jesús Calleja en un especial de 'Informativos Telecinco'. Ha sido una retransmisión bastante criticada por no haber podido ver imágenes desde dentro de la nave. Pero si ha habido alguien crítica ha sido Mercedes Milá, que no ha tenido reparos en cuestionar incluso a Carlos Franganillo. Algo que desde 'Tardear' no han dudado en contestar con Frank Blanco y Verónica Dulanto a la cabeza.

Nada más concluir la retransmisión del viaje de Jesús Calleja en la nave del New Sheppard de Blue Origin, Mercedes Milá no se contenía en la conexión con el especial conducido pro Carlos Franganillo y María Casado. "Vamos a ver, porque yo tengo algún pero que poner a los americanos. Nos han destrozado el espectáculo porque no hemos escuchado el sonido cuando el cohete salía hacia arriba, ni hemos visto las llamas ni el humo. O nos tenían engañados o nuestro cohete no ha salido como los demás", se quejaba.

Pero lejos de quedarse ahí, Mercedes Milá se atrevía a cuestionar la poca emoción que tenían los encargados del especial de Telecinco con especial queja a Carlos Franganillo. "He echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María Casado porque tú también Franganillo es que, claro, como eres el presentador del informativo, es imposible que le pongas emoción", soltaba sin pudor.

Frank Blanco responde a Mercedes Milá y da la cara por Franganillo

Unas críticas de Mercedes Milá de las que no han dudado en hacerse eco justo después en 'Tardear' con Verónica Dulanto y Frank Blanco. "Que sentido del humor tiene", soltaba de primeras Mario Vaquerizo. "Pero el pobre Franganillo que le ha llamado soso en su cara por favor", recalcaba Verónica Dulanto. "¿Tú sabes las preocupaciones que tiene Carlos Franganillo, un presentador de un programa especial así como para estar pensando en la emoción?", añadía Frank Blanco.

"Dice que falta emoción en el plató, ¿pero qué pretendía? Sino que se venga un día a 'Tardear' y que vea la emoción en el plató en estado puro", comentaba por su parte Leticia Requejo. "Si este especial lo llega a presentar Mercedes Milá coge y dice que baje el cohete otra vez que hasta que no haya emoción...", apostillaba Frank Blanco.

Por otro lado, Raquel Bollo hacía referencia a lo que había dicho Mercedes Milá de Jesús Calleja asegurando que le había visto un poco fresco. "¿Un poco fresco? Perdona la única fresca eres tú que te he visto un poco crítica, no te venía nada bien y un poco fresca el decirle a un compañero que es soso", recalcaba la colaboradora.

"Aquí lo hemos vivido con muchísima emoción", sentenciaban desde 'Tardear'. "En todo caso recordemos que a las 9 hoy con el gran Carlos Franganillo 'Informativos Telecinco' con entrevista y las primeras impresiones de Calleja", terminaba diciendo Frank Blanco dando la cara por el director y presentador de los informativos de la cadena. Por si fuera poco, Mario Vaquerizo pedía un aplauso para Franganillo.