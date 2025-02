Atronadora sentencia del público de Telecinco por el "timo" con Jesús Calleja: "Un engaño total"

Este martes 25 de febrero hemos podido ver a través de Telecinco el viaje al espacio de Jesús Calleja. Un evento histórico que ha emitido la cadena de Mediaset dentro de un especial de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo y María Casado. Pero que, sin embargo, ha causado una profunda decepción entre los espectadores al no haberse mostrado imágenes del interior de la nave durante la retransmisión.

El Cohete New Shepard de la empresa espacial Blue Origin despegaba y durante su viaje de 11 minutos Jesús Calleja se convertía en el primer español no astronauta en viajar al espacio y en el primer presentador en hacer televisión fuera del planeta Tierra.

El New Shepard despegaba con 20 minutos de retraso, a las 16:50h, desde las instalaciones de Blue Origin en la zona oeste de Texas. Durante el trayecto, los astronautas se han elevado más allá de la línea de Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio, y han experimentado varios minutos de ingravidez, contemplando vistas de la Tierra.

Sin embargo, y a pesar de vender este evento en directo a bombo y platillo, en Telecinco solo se ha podido ver con una cámara desde tierra y desde gran lejanía mostrando en todo momento al televidente en pantalla dos pequeños puntos blancos, pertenecientes al módulo propulsor del cohete y la cápsula una vez se han separado.

A continuación, el propulsor regresaba autónomamente a la Tierra y realizaba un aterrizaje de precisión en la plataforma, aproximadamente a dos millas (3,22 km) al norte del punto de despegue. Acto seguido, la cápsula con Jesús Calleja y los otros cinco tripulantes ha regresado a la tierra, tras descender con la ayuda de los paracaídas.

.@JesusCalleja regresa a la Tierra tras el vuelo a bordo de la nave New Shepard #CallejaEnElEspacio > https://t.co/mNjABX4hCz pic.twitter.com/DCeJzoJW9X — Informativos Telecinco (@informativost5) February 25, 2025

Así ha sido el decepcionante viaje de Jesús Calleja al espacio

Tras el despegue de Jesús Calleja a la Tierra, Mercedes Milá ha conectado con 'Informativos Telecinco' y ha mostrado su decepción por cómo ha sido la retransmisión. Incluso ha mandado un inesperado palo al presentador Carlos Franganillo. "Yo tengo algún pero que poner a los americanos. Nos han destrozado el espectáculo porque no hemos escuchado el sonido cuando el cohete salía hacia arriba. O nos tenían engañados o a nuestro cohete no ha salido como los demás", ha criticado la amiga del aventurero.

🗣️ Mercedes Milá diciendo que ha faltado emoción en el directo: "Menos mal que estaba María porque vamos, Carlos, tú, callado. Además, no hemos visto cómo se soltaban las dos partes..." 😅 #CallejaEnElEspacio pic.twitter.com/BZ3f0pXmnO — Pablo (@pablochimeno16) February 25, 2025

"Y luego, en la imagen es que no se ha visto cuando los dos elementos se sueltan", ha agregado decepcionada Mercedes Milá. "Y yo no sé si es que nuestro astronauta Alegría es un poco soso, pero yo he echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María Casado porque tú también Franganillo es que, claro, como eres el presentador del informativo, es imposible que le pongas emoción", ha reprochado al presentador.

Una opinión que han compartido de forma atronadora los espectadores de Telecinco en sus comentarios en redes sociales: "El resultado, como espectador es de lo más decepcionante", "Qué poca vergüenza. Un engaño total" o "Vaya timo", han sido algunas de las críticas que se han podido leer en 'X'.

Bueno, pues así estoy con esto. Espectacular las imágenes, eh. #CallejaEnElEspacio. pic.twitter.com/t43KW4E8HG — r o u s ⎊ (@R_Myriam) February 25, 2025

Como suele ocurrir con todo lo que venden en Tele5, te crean tantas expectativas, durante semanas, que luego el resultado, como espectador es de lo más decepcionante. #CallejaEnElEspacio — miquel💧 (@miquel2019) February 25, 2025

Que poca vergüenza. Un engaño total. #CallejaEnElEspacio — Juan Carlos (@karlos_stk) February 25, 2025

La cara de felicidad que se le ve a Jesús en el espacio no está pagado. #CallejaEnElEspacio pic.twitter.com/XrhUOHfc0N — ✨ (@tereluprados) February 25, 2025

Hubiera sido mucho más emocionante ver la cápsula desde dentro. No entiendo por qué no lo han hecho así 🥴 #CallejaEnElEspacio — MI (@maiviba) February 25, 2025

Vaya, que lo de Calleja ha sido como bajar al portal a ver qué pasa en la calle, pero sin salir del portal. #CallejaEnElEspacio — Miguel Heras (@soymiguelheras) February 25, 2025

Un mes anunciando #CallejaEnElEspacio y yo he visto más cosas desde el balcón mientras tendía la ropa. pic.twitter.com/yxEgvhKLlD — La gata Cristi (@lagatacristi_) February 25, 2025

Cuando la señal de Telecinco es ver un punto blanco en el cielo #CallejaEnElEspacio pic.twitter.com/BT8Iwq4tsw — M 📺 (@casasola_89) February 25, 2025

Y no hay imágenes de dentro de la cápsula en directo#CallejaEnElEspacio pic.twitter.com/uOseV5LzQ6 — 𝕮𝓡𝓨 𝐒✞𝓐 𝕷 🇪🇸🇺🇦🇩🇪🇪🇺 (@Ladymadrid666_) February 25, 2025

A alguien más le a decepcionado ? Por que para ir 11 minutos… me esperaba mas #CallejaEnElEspacio — Lorena Peñas (@lorepe19) February 25, 2025