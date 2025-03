La sorprendente razón por la que David Cantero no desaparecerá de Mediaset tras su ruptura

Pese a que David Cantero se despidió hace semanas de su puesto habitual en 'Informativos Telecinco' junto a María Casado, el periodista tiene aún proyectos pendientes con Mediaset. Tal y como ha confesado en una entrevista la Cadena SER, el presentador debe cumplir dos últimos proyectos con el grupo de Fuencarral antes de dar carpetazo de forma definitiva a su etapa en la cadena.

"Cada vez que la vida me ha proporcionado y me ha empujado a un cambio, siempre ha sido para mejor", comenzó asegurando el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' durante su paso por 'La Ventana' de Cadena SER. "Sabía que iba a haber cierto revuelo, pero tanto...", confesó sorprendido sobre el aluvión de reacciones que provocó su silenciosa salida del informativo de la cadena.

David Cantero anuncia los dos proyectos que le mantienen atado a Mediaset pese a su salida de 'Informativos Telecinco'

David Cantero en 'La Ventana' de Cadena SER

Más allá de pronunciarse sobre la idea de ponerse de nuevo al frente de la actualidad en otros informativos, David Cantero se sinceró en el espacio radiofónico sobre su vínculo actual con el grupo de Fuencarral. "Una entrevista y una gala de un evento" son los dos proyectos que, según confesó, le atan aún a su antigua casa televisiva, los cuales deberá cumplir antes de cerrar para siempre esa etapa.

El presentador reflexionó también sobre las tensiones durante su etapa final en la cadena, desvelando que ya ha recibido ofertas de otros medios de comunicación y que no le hubiese importado continuar. "A mí no me importaría, yo tenía pensado seguir dos, tres, cuatro años más", comenzó aclarando. "Son cosas que pasan en las empresas, son muy lícitas y que no hay que darles más vueltas ni más importancia. La empresa quiere hacer reajustes económicos. 'Queremos que cobres menos'. Llegamos a un acuerdo y ya está", desveló el comunicador, esclareciendo los motivos de su ruptura laboral.

"Es como si te gusta correr y de pronto te paras de golpe. Creo que tengo mucha cuerda todavía, mucho que contar", terminó asegurando David Cantero sobre su futuro regreso al mundo de los informativos, el cuál, pese a continuar descansando, no puede evitar echar de menos. Sin embargo, ya ha invertido sus primeras semanas en dar rienda suelta a su lado más artístico con la pintura. "Mi perfil de arte necesita ahora más seguidores. Estaré muy agradecido si os pasáis por CanteroArte y echáis un vistazo", sugirió el periodista.