Enrique del Pozo va un paso más allá en la cruzada en Telecinco contra Terelu y apunta a Alessandro Lequio

Desde la vuelta de Terelu Campos de 'Supervivientes' y todo lo que señaló Alessandro Lequio sobre cómo utilizaba a su secretaria de cenicero no se habla de otra cosa. En los últimos días son varios los testimonios de ex compañeros de la presentadora que la están desenmascarando. Uno de ellos ha sido Enrique del Pozo.

Ahora, el que fuera colaborador de 'Día a día' y 'Fiesta' y compañero de Terelu Campos no ha dudado en volver a cuestionar sus actitudes en 'Tardear' donde se ha enfrentado a Belén Rodríguez y a Marisa Martín Blázquez, que no han dudado en dar la cara por la hija de María Teresa Campos.

Tras sentarse en 'Tardear', Enrique del Pozo volvía a señalar a Terelu Campos por su forma de tratar de la gente. "Todos nos equivocamos, pero hay una cosa que yo intento no hacer en la vida que es el faltar el respeto a la gente. He presenciado mucho esto con compañeros, chófares, técnicos..", defendía. "Llegaba al plató y no saludaba a nadie, ni a los señores más mayores. Un día me riñó por saludar al público", volvía a contar como ya hiciera el pasado viernes.

Asimismo, Enrique del Pozo ponía sobre la mesa que Terelu Campos se enfadó en su día porque quería el puesto de Emma García y no se lo dieron. "Hubo un cambio en Terelu, ella quería el puesto de Emma García y no se lo daban y se cabreaba", explicaba.

Algo que Belén Rodríguez y Marisa Martín Blázquez desmentían asegurando que eso era una leyenda urbana. Sin embargo, Enrique defendía que eso se lo había escuchado decir él mismo a Terelu. "Me lo dijo en Gabanna bailando", recalcaba mientras la nueva colaboradora de 'Tardear' cuestionara que eso fuera así.

Por otro lado, Enrique del Pozo no desaprovechaba la ocasión para criticar el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes'. "El puente que hizo será de las emociones porque de las verdades no me creo la mitad, ha hecho un papel maravilloso", sentenciaba.

Enrique del Pozo destapa que Terelu estaba enamorada de Lequio

Tras ello, Enrique del Pozo iba más allá y exponía por qué según él existe a día de hoy un gran pique entre Alessandro Lequio y las Campos. "Ella siempre estuvo enamorada de Lequio. Creo que él se siente un poco vengativo con ella cuando nos fuimos todos a la otra cadena y él le dijo oye nos hemos portado muy bien contigo, vente con nosotros ahora, y él se quedó aquí", recalcaba el actor y cantante.

Algo que el propio Alessandro Lequio negaba en directo a Leticia Requejo. "Claro que no, en ningún caso estuvo Terelu enamorada de mí. Por lo menos, eso es lo que creo o nunca me di cuenta. Lo que sí te aseguro es que a mi no me gustaba y nunca me ha gustado Terelu", aseveraba el italiano en un mensaje a la colaboradora de 'Tardear'.

Tras ello, era Belén Rodríguez la que volvía a cuestionar las palabras de Enrique del Pozo. "Es absolutamente mentira, lo dice el propio Alessandro. Terelu estaba a otras cosas y Lequio también. Eso lo viví yo muy de cerca", destacaba la nueva colaboradora de 'Tardear'. "¿Estabas las 24 horas con ella?", le replicaba Enrique. A lo que Belén respondía que ella estaba muy cercana a Terelu en aquella época y sabe quién le gustaba en realidad.

Pero Enrique del Pozo no se daba por vencido y relataba que se lo oyó decir a una amiga íntima de Terelu. "Yo me acuerdo en un avión que iba con Nuria González y su hermana. Se sacó este tema y dijo como a Terelu le gusta mucho Lequio. Eso lo he escuchado yo y yo no suelo inventarme nada", destacaba.

"Enrique tú oyes unas cosas, a lo mejor tienes un problema. Y te lo digo sin ningún interés de discutir contigo", le espetaba entonces Belén Rodríguez volviendo a cuestionar que haya oído cosas que no son ciertas como lo de Emma García.