Avance de 'Valle Salvaje', capítulo jueves 3 de abril: Victoria señala al culpable del asesinato de Gaspar

Tras varias semanas anunciando la nueva era de 'Valle Salvaje' por fin ha llegado el momento. Este miércoles pasado, TVE estrenaba su segunda temporada marcada por la llegada de cinco nuevos personajes y una trágica muerte tras el baile de máscaras tras el que todo cambiará para siempre.

Así, 'Valle Salvaje' afronta estos días la pérdida de Gaspar, el hijo de Victoria y tal y como se descubría en el capítulo de este lunes, también de José Luis. De esta forma, 'Valle Salvaje' afronta la salida de Chechu Salgado mientras que en los próximos capítulos recibirá nuevos personajes después de que ya hayan aparecido María, la prometida de Leonardo y Raimunda, la que parece que es la madre de Atanasio.

En el capítulo de este miércoles, Isabel se preocupaba por el estado de Victoria y ella no dudaba en acusar a la criada de ser una inútil y ser la culpable de la muerte de Gaspar por asaltar al encapuchado armado haciendo que su hijo tuviera que defenderla. Tras ello, Isabel le contestaba que si actuó fue para evitar la muerte de Pedrito.

Por otro lado, Julio hablaba con José Luis para decirle que ahora que don Leonardo ya no está su matrimonio con Victoria podría no sostenerse. Tras ello, el duque hablaba con Victoria dejando caer que tendrán que retrasar su boda tras la muerte de Gaspar. Asimismo, ella dejaba caer que Matilde debería abandonar la casa pequeña pues ya no tiene sentido que permanezca allí.

Por su parte, Matilde se mostraba agradecida con Atanasio por sacarle una sonrisa en estos momentos. Mientras, Atanasio se encontraba por primera vez con Raimunda y le reprochaba a su madre que haya empezado a trabajar en la casa pequeña y le pedía que se marche pero ella se encaraba con él y le dejaba claro que no piensa irse.

Adriana hablaba con Bárbara tras su desencuentro con Irene para hacerle ver que aunque se pudiera equivocar con su forma de actuar solo lo hizo pensando en su bien ante lo sucedido con Leonardo y que debería perdonarla. Además le dejaba claro que todos están muy preocupados por ella. Tras ello, Bárbara acudía a hablar con Irene para pedirle perdón por haber sido injusta con ella.

Y Mercedes trataba de hablar con Luisa sobre su tío Fausto y su mano derecha, Felipe. Mientras que Rafael le decía a su hermano Julio que que harán si Adriana se queda embarazada. Finalmente, Julio volvía a interrumpir a su mujer y a su hermano mientras estaban juntos para presentarle a Guillermo, un viejo amigo que ha llegado al Valle.

Por último, tanto Irene como Alejo hacían caso a su tía Mercedes y le advertían a su padre de que no les cae bien Victoria y que no debería casarse con ella ni mucho menos permitir que viva en su casa pues es algo que no le hubiera gustado a su madre y le soltaban que debería cumplir su petición de casarse con Mercedes. No obstante, José Luis les dejaba claro que quien toma las decisiones es él.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje'?

Avance del capítulo 131 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria no duda en decirle a Adriana que toda la familia son unos débiles al igual que lo era su padre. Asimismo, Victoria pierde la cordura frente a la tumba de su hijo y le deja claro que nunca le perdonará.

Mientras Matilde nota inquieto a Atanasio que después de encontrarse con su madre y de saber que es la nueva criada está muy nervioso. Después es la propia Raimunda la que le reprocha a su hijo que siga los pasos de su padre al verle con la mujer de Gaspar. Y Atanasio decide confesarle algo a Matilde pidiéndole que no le cuente nada a la nueva criada.

Mercedes le pide a Bernardo que haga todo lo posible por encontrar a Felipe pues se juegan mucho. Por su lado, Adriana y Julio se marchan juntos para pasear y le deja claro a Rafael que después encontrará una excusa para poder estar a solas.

Paralelamente, Irene le comunica a Mercedes que varios jornaleros vieron deambulando a Victoria completamente desquiciada y después es la propia Victoria la que se enfrenta con Matilde por seguir en su casa. Pero lejos de quedarse ahí, Victoria se encara con José Luis acusándole de ser el culpable de la muerte de Gaspar.