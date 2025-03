Adiós a un protagonista de 'Valle Salvaje', que revela el alto precio psicológico de su final

Si hace una semana y media asistimos a las muertes de Jana (Ana Garcés) y Jesús (Alain Hernández) en 'La Promesa' y 'Sueños de libertad' respectivamente; este lunes ha sido 'Valle Salvaje', la otra serie diaria de La 1 creada por Josep Cister la que ha dicho adiós a otro de sus personajes principales tras el arranque de su segunda temporada.

Así, Chechu Salgado, que ha dado vida a Gaspar desde los inicios de la serie dice adiós a la ficción de Bambú Producciones tras la muerte de su personaje en brazos de su madre Victoria (Sabela Arán) después de haber recibido un navajazo cuando un encapuchado se coló en la casa pequeña con la intención de matar a Pedrito por petición precisamente de Victoria y de José Luis, los padres de Gaspar.

Chechu Salgado llegaba a 'Valle Salvaje' tras haber sido el ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por la película "Las leyes de la frontera" y haber participado previamente en otras series como 'Fariña', 'La Caza. Monteperdido' o 'Servir y proteger', entre otras.

Tras la muerte de su personaje, Chechu Salgado ha concedido una entrevista a RTVE en la que señala que "estoy un poquito nervioso porque las despedidas son un poco incómodas y un poco raras". "Pero muy contento y agradecido por mi paso por la serie y la experiencia que acabo de vivir", apostilla.

"Aterrizar en Valle Salvaje fue toda una experiencia. Es muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. El ritmo es potente y te tienes que adaptar, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha implicación. Estoy muy contento de haber probado esto", confiesa sobre su paso por la ficción de TVE que está anotando sus mejores datos de audiencia tras pasar a emitirse en la sobremesa como sustituta de 'La Moderna'.

Gaspar ha sido posiblemente el personaje más trágico de la serie de TVE y a la vez uno de los personajes más crueles. Al preguntarle por qué recordará de la serie, Chechu Salgado no ha dudado en acordarse de las escenas con María Redondo, la actriz que hace de su mujer Matilde. "De lo que más me voy a acordar de este proyecto es de mi relación con María Redondo, Matilde. Pese a lo que se ve en la serie, ese matrimonio infeliz y lleno de desdicha, María es una persona muy importante para mí. Y en este proyecto lo fue muy mucho por la confianza, la comodidad y por la motivación que suponía rodar con ella", explica.

Los retos de interpretar a Gaspar en 'Valle Salvaje'

Chechu Salgado se despide de 'Valle Salvaje'.

Al preguntarle por los retos a los que se ha enfrentado como actor para dar vida a Gaspar, Chechu Salgado no lo duda. "Gaspar es un personaje bastante complejo, tiene muchas aristas y es bastante oscuro. Aunque todos los personajes en esta serie tienen una parte oscura y caminan solos por el mundo, el mayor aprendizaje quizás haya sido el de no juzgar. No puedes pensar mucho, tienes que tirar hacia delante e intentar entender a los personajes secuencia a secuencia. Si te planteas demasiadas cosas te pierdes, juzgas y entonces no resuelves tu trabajo como deberías", asevera el actor de 'Valle Salvaje'.

"Es un personaje bastante trágico, bastante solitario y eso ha sido complejo y difícil de interpretar. Me voy todavía con muchas dudas sobre lo que he hecho, en cosas contento y en cosas no tanto, pero creo que he crecido como actor y como persona quizás también", sentencia. "No te puedes hacer muchas preguntas, tienes que ir siempre a favor de obra, más que en cualquier otro proyecto, y tienes que saltar a la piscina con lo que tengas. También es un reto el sacrificio que supone dedicarle tantas horas al trabajo, el volumen de estudio de una serie diaria", añade al respecto.

"Me apetece descansar"

Y si ha habido algo difícil a nivel interpretativo ha sido precisamente el final pues ha tenido que dar vida a un moribundo Gaspar durante cuatro episodios. "Sostener un personaje que está varios capítulos muriéndose es difícil", recalca el actor. "Todas las secuencias de cama fueron bastante agotadoras a nivel psicológico. Aunque te intentes apartar, el hecho de estar tantas horas respirando de una forma, interiorizando una serie de estímulos que tiene el cuerpo cuando se va la vida, fue complejo, difícil y al final también enriquecedor", añade.

Por último, sobre lo que desea hacer ahora tras dejar 'Valle Salvaje', Chechu Salgado no se lo piensa. "Lo que más me apetece hacer ahora es descansar. Irme a casita y estar un par de mesecitos descansando y pensando en el proyecto. Ahora que tengo tiempo puedo hacer una retrospectiva de lo que fue el paso por aquí y pensar en ello", asegura. Asimismo, pide a la audiencia que siga viendo la serie de TVE porque "queda mucho Valle Salvaje por delante". "Que no tengan pena, yo sé que les ha encantado mi interpretación y el listón está muy alto, pero mis compañeros también lo hacen bien", concluye.