Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 1 de abril: El secreto de Gaspar tras su muerte

Tras varias semanas anunciando la nueva era de 'Valle Salvaje' por fin ha llegado el momento. Este miércoles pasado, TVE estrenaba su segunda temporada marcada por la llegada de cinco nuevos personajes y una trágica muerte tras el baile de máscaras tras el que todo cambiará para siempre.

Este lunes, 'Valle Salvaje' comenzaba con un auténtico bombazo. Y es que mientras Mercedes se encontraba junto a Gaspar, este empezaba a delirar pensando que se trataba de su madre y hablaba de José Luis como si fuese su padre. Así, el hijo de Victoria revelaba que es hijo del duque. "Don José Luis estará orgulloso de su hijo, ojalá algún día acabe aceptándome", aseveraba.

La información dejaba a Mercedes completamente en shock y después no dudaba en hablarlo con Bernardo asegurando que cree que aunque Gaspar estaba delirando lo que dijo era verdad y por tanto José Luis tiene un hijo secreto con Victoria. Justo después, Gaspar deja de responder y Mercedes daba aviso a la Casa Pequeña de la situación del hijo de Victoria.

Mientras, Leonardo le agradecía a José Luis cómo le han acogido durante todo este tiempo en sus tierras antes de marcharse e Irene le comunicaba a Bárbara que su amado se ha marchado de Valle Salvaje y le entregaba la carta que había dejado para ella.

Por su parte, Julio citaba a Rafael y Adriana para tratar de reconducir la situación entre los tres y les dejaba claro que no puede hacer nada para cambiar que ellos se amen y que incluso no tiene derecho para pedirle que lo hagan. Así, les daba permiso para que puedan estar juntos aunque a ojos de todo el mundo Adriana tiene que ser su esposa y hagan ver que su matrimonio es como el de todo el mundo. "En la intimidad podréis hacer lo que ya hacíais a mis espaldas, podréis estar juntos", les sentenciaba.

Al borde de la muerte, Gaspar se despedía de su madre. "Estoy frío como un cadáver, la vida abandona mi cuerpo, mi final está muy cerca", empezaba diciéndole mientras ella le pedía que guardara sus fuerzas. "Tengo que aprovechar estos últimos instantes que me regala Dios, al final voy dándole disgustos. Siento todos los quebraderos de cabeza que le he causado, sé que no he estado a la altura de sus expectativas. No he sido un buen marido y no he sido un buen hijo, le mentí madre no me arruinó la vida, para eso me basto yo solo. La quiero madre, la quiero muchísimo. Ojalá me quisieran tanto como yo le quiero a usted", le decía en sus últimos momentos. Y justo antes de morir le pedía que le perdonara.

Tras la muerte de Gaspar, tanto Victoria como Matilde se quedaban completamente hundidas. "Hemos jugado a ser dioses decidiendo sobre la vida y la muerte y este es el resultado. Una lección de Dios, el único que realmente elige sobre el destino de los hombres", aseguraba Victoria ante José Luis tachando de castigo lo que le ha sucedido a su hijo. Mientras el duque trataba de apoyarla y le pedía poder velar junto a ella el cuerpo de su hijo. "Te agradezco que su familia se encargue de Gaspar tras su muerte, lástima que no lo hicieran también en vida", sentenciaba.

Finalmente, Victoria le hacía una última petición a José Luis de cara al entierro de su hijo. "Quiero que entierres a Gaspar aquí mismo en la capilla de la Casa Grande como el Gálvez de Aguirre que era. Se lo debes, se lo debéis todos los que lleváis su apellido", concluía.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' que se ofrecerá en La 1 de TVE el martes 1 de abril a partir de las 16:15 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 129 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Irene y Bárbara tienen un desencuentro cuando la Gálvez de Aguirre trata de proteger a su amiga de la prometida de Leonardo. Paralelamente, José Luis le pregunta a su hija Irene el motivo de la marcha prematura del joven y ella le dice que tendrá que ver con su prometida.

Por su parte, Matilde le deja caer a Victoria que no entiende por qué no investigan lo que sucedió en realidad con Gaspar y su suegra le reprocha que se preocupe ahora por su marido tras no portarse bien con él cuando seguía vivo.

Además, Victoria le deja claro que no tiene sentido que ella siga viviendo en esa casa. Mientras, Matilde se confiesa con Atanasio y le dice que debería estar más afectada por la muerte de su marido y él le dice que ahora podrán estar juntos.

Julio vuelve a pillar a Rafael y Adriana besándose y les advierte que tienen que mantener las distancias en público. Por su parte, José Luis le deja claro a Mercedes que tiene que aceptar a Victoria pues pronto será su esposa. Y sus sobrinos aseguran que su opinión no sirve de nada de cara a la boda de su padre con Victoria.