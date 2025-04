Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 2 de abril: El culpable de la muerte de Gaspar

Tras varias semanas anunciando la nueva era de 'Valle Salvaje' por fin ha llegado el momento. Este miércoles pasado, TVE estrenaba su segunda temporada marcada por la llegada de cinco nuevos personajes y una trágica muerte tras el baile de máscaras tras el que todo cambiará para siempre.

Así, 'Valle Salvaje' afronta estos días la pérdida de Gaspar, el hijo de Victoria y tal y como se descubría en el capítulo de este lunes, también de José Luis. Ahora con su fallecimiento, Victoria trata de que su futuro marido recompense a su hijo secreto y le de el trato que merece como un Gálvez de Aguirre más.

De esta forma, 'Valle Salvaje' afronta la salida de Chechu Salgado mientras que en los próximos capítulos recibirá nuevos personajes después de que ya hayan aparecido María, la prometida de Leonardo y Raimunda, la que parece que es la madre de Atanasio.

En el capítulo de este martes, Alejo trataba de convencer a Luisa de que deje de trabajar como criada pero ella le dejaba claro que seguirá trabajando para que a su hijo no le falte de nada. Mientras, Pedrito pedía poder acudir al funeral de Gaspar pero no le dejaban por estar con fiebre.

Irene y Bárbara tenían un desencuentro cuando la Gálvez de Aguirre trataba de proteger a su amiga de la prometida de Leonardo. Paralelamente, José Luis le preguntaba a su hija Irene el motivo de la marcha prematura del joven y ella le decía que tendría que ver con la llegada de su prometida.

Por su parte, Matilde le dejaba caer a Victoria que no entiende por qué no investigan lo que sucedió en realidad con Gaspar y su suegra le reprochaba que se preocupe ahora por su marido tras no portarse bien con él cuando seguía vivo.

Además, Victoria le dejaba claro que no tiene sentido que ella siga viviendo en esa casa. Mientras, Matilde se confesaba con Atanasio y le decía que debería estar más afectada por la muerte de su marido y él le dice que ahora podrán estar juntos.

Julio volvía a pillar a Rafael y Adriana besándose y les advertía que tienen que mantener las distancias en público. Por su parte, José Luis le dejaba claro a Mercedes que tiene que aceptar a Victoria pues pronto será su esposa. Finalmente, Mercedes reunía a Irene y Alejo para hablar de la boda y sus sobrinos le dejaban claro que ellos no pueden hacer nada para evitarla.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' que se ofrecerá en La 1 de TVE el miércoles 2 de abril a partir de las 16:15 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 130 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana habla con Bárbara tras su desencuentro con Irene para hacerle ver que aunque se pudiera equivocar con su forma de actuar solo lo hizo pensando en su bien ante lo sucedido con Leonardo.

Por su parte, Victoria no duda en decirle a Isabel que Gaspar murió por su culpa al tratar de defenderla y que fue ella con su poco sentido común la que lo mató. Mientras la criada le deja claro que quizás ahora mismo tendrían que lamentar la muerte de Pedrito si ella no se interpone.

Por otro lado, Julio habla con José Luis para decirle que ahora que don Leonardo ya no está su matrimonio con Victoria podría no sostenerse. Tras ello, el duque habla con Victoria de que tiene que dejar que le ayude ante su hundimiento y deja caer que Matilde debería abandonar la casa pequeña. Por su parte, Alejo e Irene le dejan claro a su padre que no están de acuerdo con su boda.

Y Mercedes trata de hablar con Luisa sobre su tío Fausto y su mano derecha, Felipe. Mientras que Rafael le dice a su hermano Julio que que harán si Adriana se queda embarazada. Finalmente, Julio vuelve a interrumpir a su mujer y a su hermano mientras estaban juntos para presentarle a Guillermo.