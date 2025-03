Rosa Villacastín se deslengua y deja retratada a Belén Esteban: "Es maleducada y sin cultura"

Que Rosa Villacastín no le tiene mucho aprecio a Belén Esteban no es una novedad. De hecho, hace unos meses la periodista no se reprimió en cuestionar a José Pablo López, el presidente de RTVE por la deriva de 'La revuelta' de Broncano al ver a la colaboradora de 'Ni que fuéramos' como invitada.

Este sábado, Rosa Villacastín volvió a criticar la figura de Belén Esteban durante su entrevista en 'Col·lapse', el programa de éxito que conduce Ricard Ustrell en el prime time de TV3.

Así, durante la entrevista Ricard Ustrell quiso saber por qué Rosa Villacastín pasó de ser periodista política e incluso jefa de prensa de Alianza Popular a convertirse en uno de los referentes de la crónica rosa de nuestro país junto a otros rostros tan míticos como Jesús Mariñas.

Rosa Villacastín le contó al periodista de TV3 que quiso dedicarse al mundo del corazón porque le divertía y porque se dio cuenta de que podía criticar y decir lo que quisiera sin que nadie se enfadara. Y de hecho puso como ejemplo la amistad que tenía Mariñas con muchos famosos a los que luego ponía a caer de un burro.

Tras señalar que hoy en día la prensa del corazón se ha devaluado mucho porque ya no hay grandes personajes y que hoy en día lo que interesan son los concursantes de realitys como 'La isla de las tentaciones', Ricard Ustrell quiso saber qué famoso le gustaba y Rosa no dudó en mencionar a Isabel Preysler.

Rosa Villacastín, muy dura contra Belén Esteban: "Es un horror"

Por contra, uno de los personajes a los que Rosa Villacastín no le agrada es Belén Esteban. Al preguntarle por ella, la periodista no se reprimió su opinión. "No me gusta nada", advertía de primeras. "Bueno pero es la reina", comentaba Ustrell. "Será la reina para algunos, pero para mí es un horror", sentenciaba ella.

"Es maleducada y ha hecho mucho daño gratuitamente a Jesulín de Ubrique y su mujer. Sobre todo a su mujer, que no tiene la culpa. Ella se separa de Jesulín y le apetece decir lo que quiera me parece muy bien, pero a María José Campanario me parece que le ha hecho un daño gratuito", defendía Villacastín.

Pero lejos de quedarse ahí, Rosa Villacastín se deslenguó contra la Patrona y estrella de 'Ni que fuéramos'. "Es una chica que ha ganado tanto dinero que podría haber cogido a los mejores profesores para que la enseñaran a hablar, a moverse o a tener una cultura. Sin embargo, ha tirado por lo fácil", concluía.