Rosa Villacastín impugna lo que vio con Lalachus y Belén Esteban y se encara al presidente de RTVE

Rosa Villacastín ha mostrado públicamente su rechazo a que Belén Esteban volviera anoche a 'La Revuelta'; y no ha parado de criticarlo en redes, enfrentándose incluso a José Pablo López, el presidente de RTVE.

En primer lugar, la periodista, siempre defensora del formato de David Broncano, sorprendió al responder a un tuit del ente público en el que se anunciaba la presencia de Belén en el primer programa del año: "Si empieza así, termina en Sálvame".

Unas palabras que tuvieron respuesta de María Patiño: "Programa mítico, en el que participaste. Estamos en otra etapa y Belén Esteban sigue siendo mítica". Ante esta réplica, Rosa Villacastín le contestó: "Nunca trabajé en Sálvame, solo fui cuando me entrevistaba Jorge Javier. Se equivocaron al quitarlo, y lo dije, pero eso no significa que me guste que David Broncano convierta el suyo en otro Sálvame".

Por otro lado, la también escritora se ha enzarzado en X con José Pablo López, el más alto cargo de RTVE. El presidente publicó una foto del abrazo de Belén Esteban y Lalachus junto a la frase "un abrazo de millones de personas", y Rosa ha saltado como un resorte.

"Lo del abrazo de millones, lo dirás por ti @Josepablo_ls . Yo, como otra mucha gente, prefiero la @LaRevuelta_TVE original. Con personajes que tienen algo que ofrecer y decir a la sociedad", le ha confrontado, dejando claro que para ella Belén Esteban no tiene nada que aportar.

Ante esta salida de tono de Rosa Villacastín, José Pablo López le ha dado una réplica impecable: "Claro Rosa. Yo hablo por mi pero el abrazo de anoche fue de 2.387.000 espectadores y 17.4%. Que no te guste Belén es muy lícito. A mi hay invitados de La Revuelta que no me gustan pero la diversidad es un valor importante. Hacemos tele para todos".

En otra publicación más, Rosa Villacastín ha vuelto a lanzar otro dardo a la supuesta reconversión de 'La Revuelta' en 'Sálvame', utilizando el momento en el que se dio visibilidad a las enfermedades raras: "Esta es @LaRevuelta_TVE que me gusta. Por ser diferente al resto, donde brilla el buen humor, la inteligencia, la gente que tiene cosas que aportar a la sociedad".