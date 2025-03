"Me parece tremendo": Ana Rosa define a Pablo Motos en unos términos inusitados desde Telecinco

Al igual que las denuncias de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero continúan apilándose, el acoso a la periodista Ana Requena por dar voz a este tipo de informaciones también. Es por eso que Ana Rosa Quintana ha salido este miércoles en defensa de la redactora jefe de Género en ElDiario.es, que continúa compartiendo los testimonios de las víctimas. Sin embargo, no ha dudado en lanzar una queja a los compañeros de profesión por el acoso muchas veces permitido hacia ella, Pablo Motos o Carlos Herrera entre otros.

El último de los episodios de acoso sexual que se le atribuye al fundador de Podemos se remonta a una manifestación del Día de la Mujer en 2023. Y mientras 'El programa de AR' repasaba esta nueva información, la presentadora no dudó en dirigirse a Ana Requena en mitad de todo el acoso que está sufriendo estas semanas, defiendo su labor y la de todo el equipo.

Ana Rosa Quintana se define junto a Pablo Motos como víctima de acoso en "campañas electorales"

Sin embargo, terminó haciendo de su alegato a favor todo un reproche contra la profesión. "También os digo, me hubiera gustado tener el mismo apoyo cuando a otros compañeros como a Carlos Herrera, Pablo Motos, Carlos Alsina o a mí misma, no es que nos hayan acosado, es que nos han sacado en campañas electorales", espetó con gesto serio Ana Rosa Quintana.

Así, la conductora de 'El programa de AR', dejó claro que le gustaría que le hubiesen defendido como ella estaba haciendo en ese momento con Ana Requena. A su vez, hizo referencia a cuando el presentador de 'El Hormiguero' fue directamente señalado en una campaña del Ministerio de Igualdad en 2022. "Me gustaría que en este tipo de cosas todos los periodistas fuésemos unidos, independientemente de la línea editorial de cada uno", añadió la presentadora.

"A mí me parece tremendo lo que están haciendo con estas compañeras de Eldiario.es. Quiero recordar que, si no entramos todos a apoyar, pasado mañana le puede pasar a otro. Nos ha pasado a nosotros y ahora les está pasando a otros. La profesión no debe de consentir esto", terminó sentenciando Ana Rosa Quintana, que continuaría debatiendo sobre la última hora de las denuncias de Juan Carlos Monedero con su elenco de colaboradores.