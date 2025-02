Ana Rosa Quintana se sale del redil con lo que sentencia de Montoya y su papel en Telecinco

Cada entrega de 'La Isla de las Tentaciones' es más incendiaria que la anterior, y las tramas de las parejas y los solteros han invadido las tertulias de Telecinco. Este jueves, tras el primer avance de la hoguera frente a frente con los tentadores, Ana Rosa Quintana lanzó una contundente advertencia según lo repasaban en 'El programa de AR'. La periodista no se cortó en dirigirse al equipo del reality con un recado tras lo que se pudo ver durante la última entrega.

Durante 'El aperitivo', la sección del matinal de Telecinco dedicada a repasar la crónica social, la presentadora terminó confesando su rechazo al reality estrella de la cadena. "Se están poniendo muy ordinarios", lamentó la comunicadora, haciendo referencia a las imágenes de este último miércoles. Fue entonces cuando comenzaron a repasar el desencuentro entre Montoya y Manuel, el tentador de su novia.

Ana Rosa Quintana sentencia así lo último de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones': "No hay necesidad"

"A mí que me estaba haciendo mucha gracia, me está dejando de hacer gracia", insistió Ana Rosa Quintana, condenando las formas del sevillano durante la hoguera y afeando la actitud que han tomado muchos de los protagonistas en esta recta final del reality. "Creo que están un poco subiditos y están ordinarios, y no hay necesidad. Antes era gracioso y ahora es un poco... soez", añadió la conductora de 'El programa de AR', plantándose ante sus compañeros.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"Sobre todo por la forma de faltarse al respeto y descalificarse...", añadió Jorge Borrajo mientras repasaban la hilarante canción que Montoya le dedicó a Manuel durante la hoguera, describiendo los encuentros sexuales que tuvo con Anita. "Yo creo que han perdido un poco de naturalidad, ya saben que están las cámaras", añadió entonces Jano Mecha, apoyando la queja de la presentadora.

Y Alaska no se quedó atrás en su lectura de lo que ha ocurrido en las últimas entregas del reality de parejas y tentadores. "Entre los chicos había una especie de hermandad pero han caído en el juego de las chicas, de descalificar de cualquier manera...", añadió la cantante. "Se han venido arriba", terminó sentenciando Ana Rosa Quintana.