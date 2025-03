Obligan a elegir a Xavier Sardá entre David Broncano y Pablo Motos y se fija en un sorprendente detalle

Pasan los meses y la guerra entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' suscita cada vez más opiniones y posicionamientos entre los rostros de la industria. Xavier Sardá ha sido el último en sumarse al debate popular, mojándose sobre si prefiere a Pablo Motos o a David Broncano durante su visita al podcast 'El mondo desnudo' de Cadena SER. Y el mítico presentador no ha evitando dictar sentencia con un detalle de lo más significativo.

Y el colaborador de 'Tardear' no ha tenido demasiado problema en posicionarse cuando Juan Carlos Ortega, conductor del nuevo podcast de Cadena SER, le preguntó por la batalla del momento. "En este momento yo veo a Broncano", comenzó explicando el periodista antes de señalar la gran desventaja de 'La Revuelta' respecto al consolidado espacio de Pablo Motos en Antena 3.

Xavier Sardá sobre David Broncano y 'La Revuelta': "Tiene una sangre fría impresionante"

"No tiene una continuidad de audiencia. Es un fenómeno porque la gente joven puede verlo cuando quiera, pero quieren verlo en directo", subrayó Xavier Sardá antes de recalcar que 'El Hormiguero' no ha perdido su número de espectadores pese al desembarco de David Broncano y su equipo en TVE. "A mi ahora me resulta más estimulante Broncano", insistió el colaborador de Mediaset.

Fue ahí cuando dejó claro lo que más admira del humorista. "Me gusta de él que no tiene prisa, una sangre fría impresionante, se pone a hablar con una persona del público y el otro con un saxofón ahí. Yo cuando hacía televisión, más o menos, intentaba ganar un poco de ritmo", sentenció el presentador, comentando además que le parece gracioso que el conductor de 'La Revuelta' sea abstemio.

"Me resulta difícil de imaginar haber sido toda la vida abstemio", confesó Xavier Sardá, incapaz de ponerse por un momento en la piel del conductor de 'La Revuelta'. "Lo deja ahora y vale, ya se ha bebido lo que se tenía que beber, pero de entrada ya ser abstemio…", subrayó por su parte Juan Carlos Ortega, también sorprendido por la radical decisión del humorista de cerrar por completo la puerta al alcohol.