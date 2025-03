"Aunque sea facha": Xavier Sardá no se reprime su teoría sobre Karla Sofía Gascón en 'Tardear'

No hay duda de que uno de los momentos más esperados de esta madrugada era la presencia de Karla Sofía Gascón en la ceremonia de los Premios Oscar después de mes y medio completamente repudiada por sus polémicos tuits del pasado. Sin embargo, la actriz española no pasó por la alfombra roja. Algo que ha llevado a que Xavier Sardá se pronunciara alto y claro en 'Tardear'.

Después de que en las últimas semanas se llegara a pensar que Karla Sofía gascón no asistiría a la gala de los Oscar pese a estar nominada a mejor actriz por su papel en "Emilia Pérez"; finalmente la actriz sí que acudió a la ceremonia. Aunque estuvo en un segundo plano pues no posó ante los fotógrafos en la alfombra roja.

Pese a ello, es indudable que muchos focos estaban puestos en ella. Este lunes, 'Tardear' comenzaba su programa analizando lo sucedido durante la gala con la participación de Antonio Albert, habitual colaborador de 'Ni que fuéramos' e invitaba al estilista José Perea a que tratara de replicar el vestido que llevó la actriz. Y sin duda era Xavier Sardá el más crítico con la no presencia de la española en el photocall.

Xavier Sardá, rotundo sobre Karla Sofía gascón: "Es actriz, facha, pero actriz"

"No pasó por la alfombra roja ehhh", comentaba Frank Blanco al volver de un vídeo sobre Karla Sofía Gascón. "No sé por qué. No lo comprendo", aseveraba Xavier Sardá. "Tú tienes tu teoría", apuntaba Mónica Hoyos sobre lo que pensaba su compañero.

"Independientemente de sus criterios políticos y sociales, de haberse metido con los musulmanes, de considerar a los indepes unos filonazis, cosa que yo he escrito toda la vida contra los independentistas pero razonando", trataba de decir el colaborador mientras Verónica Dulanto le interrumpía porque se estaba viendo el vestido que había replicado José Perea con la ayuda de Marta López.

Finalmente, Xavier Sardá exponía que "ella tiene derecho a ser actriz". "Facha, pero actriz", sentenciaba el colaborador sobre lo sucedido con Karla Sofía Gascón. "Es que no tiene nada que ver. Al final estamos hablando de una actriz que tiene todo el derecho a que su actuación sea maravillosa y optar a los Oscar y no por cómo sea como persona y sus tuits sean lo que sean personales, ella no pueda optar a una estatuilla", añadía Mónica.