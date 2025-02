Xavier Sardá impugna lo que llega a difundir 'Tardear' y acusa al programa de mentir

'Tardear' ha arrancado este lunes con la información de Leticia Requejo de que Isabel Pantoja quiere que Anabel Pantoja rompa su relación con David Rodríguez. Una noticia que provocaba que Xavier Sardá cuestionara al programa por querer atacar siempre a la tonadillera.

"Desde que contamos en este programa que Mariló estaba detrás de la defensa de David, Isabel Pantoja ya saben ustedes que es algo que no ha superado. Tanto es así que ha puesto en marcha la operación desprestigiar a David, que no solo implicaría que Agustín e Isabel quisieran que Anabel dejara su relación con David, sino que va un paso más allá. Isabel Pantoja quiere que Anabel corte con cualquier vínculo con Córdoba, con Mariló y con la clínica de David", avanzaba Leticia Requejo.

Asimismo, según la colaboradora de 'Tardear', Isabel Pantoja habría reunido al entorno más cercano de Anabel y David para que dejen públicamente en duda la figura de David Rodríguez como padre. Al escuchar la información de Leticia Requejo, Xavier Sardá se plantaba.

"Perdonadme, yo no sé por qué hacéis humor de un tema tan serio", soltaba el colaborador. "Hombre, humor, humor", replicaba Requejo. "Es que estáis ja,ja,ja. Estáis diciendo que la Pantoja, ¿quiere destruir un matrimonio? Pues yo digo que no, que es incapaz", sentenciaba Xavier Sardá.

Algo a lo que se sumaba Lolita Flores. "Ahora que Trump va a desclasificar los archivos secretos de Martin Luther King y de Kennedy, yo creo que la Pantoja también va a salir en esos archivos de matar a Kennedy porque la acusan de todo", aseveraba la cantante. "Estoy absolutamente de acuerdo, no puede ser tan mala", apostillaba Sardá.

Después cuando Verónica Dulanto hacía referencia a las artimañas que estaría llevando a cabo Isabel Pantoja para acabar con la relación de su sobrina, Xavier Sardá volvía a impugnar lo que se estaba diciendo. "¿Pero quién dice que hay artimañas?", preguntaba. "Lo digo yo", contestaba Leticia Requejo. "Pues no te creo", le soltaba el catalán sin pudor.

"Pues no me creas, yo te digo que la información es veraz y si me siento aquí es por algo", se defendía Leticia Requejo explicando que Isabel Pantoja no se fía de David Rodríguez ni se olvida de todo lo que pasó con el fisioterapeuta durante su gira cuando Agustín Pantoja quiso apartarlo del equipo de la tonadillera.

Leticia Requejo se encara con Xavier Sardá por cuestionarla en 'Tardear'

Pero el debate continuaba en 'Tardear' y Xavier Sardá volvía a cuestionar lo que se estaba haciendo. "Yo es que no sé de que os reís, aquí se atribuyen conductas inadecuadas", trataba de decir el colaborador. "Sardá porque es más divertido pensar en eso que en lo contrario", le decía entonces Frank Blanco.

"Ahh o sea que no tiene nada que ver con que sea cierto. Ah coño", gritaba Xavier Sardá levantándose de su asiento mientras que Leticia Requejo se revolvía en su silla diciendo que se iba a enfadar por echar por tierra su información. "Sardá la información que traiga Leticia Requejo a este plató es cien por cien confirmada y fiable", defendía por su parte Verónica Dulanto.

Finalmente, Leticia Requejo se quejaba de lo que había hecho Sardá cuando Verónica Dulanto le preguntaba por David. "Preguntarle a Sardá que seguramente lo sabe", soltaba la colaboradora. "¿Te has enfadado conmigo porque defiendo a la Pantoja?", le preguntaba el catalán. "No, lo que no me gusta es que se tiren informaciones de compañeros que están más que contrastadas", añadía ella. "Es que me está pegando una bulla que no entiendo", aseveraba Xavier Sardá. "Pero que en este programa alguien de cara al público se haya enfadado me parece extraordinario", concluía él.