Tenso encontronazo de Xavier Sardá en directo con un invitado de 'TardeAR': "No tienes ni idea, eres tonto"

Curiosamente el mismo día que Telecinco ha presentado 'Calleja en el espacio', el nuevo ambicioso proyecto en el que Jesús Calleja viajará al espacio y demostrará que la tierra es redonda, este lunes 'TardeAR' conectaba con Javi Poves, un terraplanista con el que Xavier Sardá vivía un tenso rifirrafe.

"Vamos a hablar de las últimas declaraciones del exfutbolista Javi Poves asegurando que la Tierra es redonda y no es plana porque nadie le ha mostrado la curvatura de los océanos. No es la primera vez que la lía con sus declaraciones", empezaba advirtiendo Ana Rosa antes de conectar con él.

Al darle la bienvenida, Ana Rosa le decía que tenía una duda y no sabía si su apellido es "Poves" o "Povés". Y justo entonces, Xavier Sardá ya empezaba a caldear el ambiente al cuestionar si "¿es plana o redonda?". "En todo caso será esférica porque redondo es un plato", le soltaba el ex futbolista al colaborador de 'TardeAR'. "Pero es plano", apostillaba Quintana.

Tras ello, Javi Poves trataba de justificar por qué se ha hecho terraplanista. "El agua no se curva en grandes cantidades. Nadie me daba respuesta, mucha gente en el mundo pensando lo mismo y te das cuenta de que te están engañando", destacaba el ex futbolista.

En ese sentido, Ana Rosa le replicaba que se ha viajado al espacio y en cohetes a la luna y que se había visto que "la tierra es redonda". "¿En cuántos has viajado tú?", le cuestionaba Poves que además no dudaba en decir que nadie había sido capaz de rebatirle y demostrarle nada desde la última vez que salió en televisión. No obstante, 'TardeAR' invitaba al experto en ciencia, Luis Quevedo para que se enfrentara con él aunque sin duda era Xavier Sardá el que más se encaraba.

Luis Quevedo cuestiona la teoría de Javi Poves

"Primero soy superfan, menuda vida de tío curioso que se ha movido, s eha investigado. Ser escéptico y curioso es fundamental para mi gremio, igual te has pasado de frenada. Pero, ¿sabes que en un balón de fútbol si tu pones a un terraplanista promedio y empiezas a girarlo, lo primero que pasa es que te desaparece paulatinamente no? Y pasa lo mismo en un barco en la playa", le cuestionaba el divulgador científico.

"Siento si voy a ser un poco brusco, me parece una broma y le faltas el respeto a los científicos cuando hablas de que el barco se pierde en el horizonte es como una broma y estás faltando el respeto a los verdaderos científicos. Un poco de seriedad", espetaba Javi Poves. "¿Pero perdona cuándo acaba el mundo plano que hay?", le cuestionaba entonces Xavier Sardá.

Después, Ana Rosa le preguntaba a su invitado si se animaría a ir al espacio desde la tierra. "Por supuesto, lo fundamental es que yo estoy aquí de forma altruista. Si me ofrecen ir seré el primero para demostrar que no es una esfera", le respondía Javi Poves.

Xavier Sardá se encara con el terraplanista Javi Poves: "No tienes ni pajolera idea, eres tonto de capirote"

Cristina Cifuentes trataba de tomar la palabra para dejar clara su opinión sobre los terraplanistas. "Las creencias las respeto absolutamente, pero una cosa es la creencia y otra la evidencia científica", destacaba la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. "Y tú no tienes ni creencia ni evidencia, no tienes ni idea de nada", le interrumpía Poves antes de que Xavier Sardá estallara contra él. "¡Cálmate, cálmate eh! El que no tiene ni pajolera idea eres tú, que eres tonto. Ya está bien, hay que ser tonto de capirote!", soltaba un encolerizado Xavier Sardá. "Sardá tranquilo", le contestaba Javi Poves antes de enfrentarse también con Rosemary Alker, la meteoróloga de Mediaset.

Posteriormente, Javi Poves le proponía a Ana Rosa que creara un debate entre terraplanistas y no terraplanistas y que le financiaran un viaje al espacio como el de Jesús Calleja que él no tenía dinero. "Como vas a tener dinero si lo gastas en conocimientos...", le contestaba la presentadora mientras el resto decían "esotéricos" y "paranormales" provocando el cabreo del invitado sacándole la lengua.

En ese sentido, Javi Poves se justificaba que se había molestado mucho por las formas de Xavier Sardá. "Estoy en modo agresivo porque lo que no puede ser que antes de entrar escuche a Sardá diciéndome encefalograma plano y es el primero que se tiene que callar", espetaba. "Yo lo que digo es que el que dice lo que dices tú pues yo considero que la tierra no es plana pero tu encefalograma sí", le contestaba el colaborador catalán. "Yo me lo tomo a malas y por eso a lo mejor estoy con esta forma agresiva pero ya está", sentenciaba el ex futbolista.