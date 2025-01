Telecinco emitirá un especial en directo con el viaje de Jesús Calleja al espacio, con Carlos Franganillo

Si hay alguien que es capaz de todo lo que se proponga es Jesús Calleja. Y para muestra su próxima aventura. El leonés soñaba con ser astronauta y viajar al espacio cuando era un niño. Y muy pronto ese sueño se va a hacer realidad gracias a Mediaset, a Prime Video y a su productora Zanskar con 'Calleja en el Espacio'.

No hay precedentes para el acontecimiento televisivo que están preparando Mediaset España y Prime Video. Tanto el grupo audiovisual como la plataforma de streaming se están volcando con esta misión tan especial que nació gracias a Paolo Vasile tal y como el propio Jesús Calleja ha vuelto a recalcar durante la rueda de prensa celebrada este lunes para presentar todos los detalles de este impresionante proyecto, y a la que ha acudido El Televisero.

Gracias al empeño de Paolo Vasile, Jesús Calleja se convertirá en el tercer español en viajar al espacio después de Miguel López Alegría y Pedro Duque. Pero el explorador leonés será el primer no astronauta en viajar más allá de la estratosfera. Lo hará en el próximo vuelo del cohete New Shepard de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, fundador también de Amazon. Cabe decir que en su aventura, Calleja acompañará a otros cinco viajeros, cuya identidad desconoce.

'Calleja en el Espacio' es un proyecto de tal envergadura que contará con dos episodios de un documental que estrenará en primicia Prime Video el próximo 3 de febrero y que posteriormente emitirá Cuatro en abierto en su prime time. Pero el gran culmen se producirá con el lanzamiento del cohete. Un acontecimiento histórico que se vivirá en directo en Telecinco a través de un especial de 'Informativos Telecinco' que conducirá Carlos Franganillo.

"Presentamos algo único y un acontecimiento televisivo que traspasa cualquier frontera. Es un acontecimiento que se inició hace muchos años", destacaba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset dejando claro que sin la colaboración de Prime Video no podría haber salido. Por su parte, Ricardo Carbonero, director de Prime Video en España y Portugal confesaba que "este proyecto representa muy bien la ambición de Prime por ofrecer contenidos únicos y transformadores para nuestros suscriptores".

Durante toda la rueda de prensa, Jesús Calleja se ha mostrado completamente agradecido tanto a Prime Video como a Mediaset por dejarle cumplir un sueño y haber sacado adelante algo tan complejo. "Este sueño empezó con Paolo Vasile y le quiero dar las gracias porque estamos dando vida a algo único. Nunca ha ocurrido que una televisión y una plataforma de streaming se unan para cubrir un evento como jamás se ha contado con todo el proceso del antes, el durante y el posterior", reconocía el aventurero.

Jesús Calleja, sin ningún miedo ante la mayor aventura de su historia

A lo largo de su trayectoria, Jesús Calleja ha recorrido los cuatro puntos cardinales y ha hecho algunas de las aventuras más extremas. Y ahora tiene un reto por delante que no le impone. "Yo estoy muy entrenado para gestionar el miedo. El miedo es muy relevante en la vida porque te hace no cometer equivocaciones. Otra cosa es el pánico. Hay que ser un buen gestor y quiero que mi corazón esté en su sitio porque todo es una excitación", recalcaba al ser preguntado por si tenía miedo.

En ese sentido, Calleja ha dejado claro que se está dejando aconsejar por los mejores y por ello hará caso tanto a Miguel López Alegría como a Pedro Duque que le dijeron que se estudiara muy bien todas las fases del vuelo. "Si yo tuviera una mínima duda de lo que va a suceder... no estaría aquí", sentenciaba.

Con respecto a los dos primeros capítulos del documental 'Calleja en el Espacio' que se estrenarán el 3 de febrero en Prime Video y posteriormente en Cuatro, tanto Mediaset como el propio Calleja han avanzado que veremos la parte más íntima del leonés, pues incluso participa su familia con su madre como principal cebo.

Dos programas especiales en Cuatro

Con 'Calleja en el espacio', Jesús Calleja cumplirá un sueño de la infancia que comenzó cuando tenía cuatro años y vio por televisión la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. La primera parte de docuserie, que consta de dos episodios, explora los orígenes de su apasionado interés por el espacio y la astronomía y detalla algunas de sus experiencias más destacadas de su vida como explorador. En su afán por empaparse al máximo de información sobre su próxima misión y dando rienda suelta a su curiosidad sobre la industria espacial, Calleja tendrá ocasión de hablar, entre otros, con los astronautas Pedro Duque, Miguel López-Alegría y Pablo Álvarez; con ingenieros y expertos de la NASA; y con una de las personas que le han precedido en su viaje a bordo del New Shepard.

El equipo del programa ha tenido el privilegio de acceder a instalaciones clave como el Gran Telescopio de Canarias, las instalaciones de Blue Origin cerca de Seattle, el legendario Johnson Space Center de la Nasa, en Houston, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena (California) o el Centro Europeo de Entrenamiento de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (Colonia), donde obtendrá información sobre su futura aventura espacial, el momento actual de la industria espacial y el apasionante futuro que afronta la humanidad, con el regreso a la Luna y la llegada a Marte en el horizonte.

En íntimas confesiones y charlas con sus familiares y allegados, Jesús Calleja también compartirá sus propias ilusiones y sueños para este viaje y reflexionará sobre cómo transformará su vida.

Especial informativo con Franganillo

El momento más esperado de la serie llegará con el esperado lanzamiento del cohete New Shepard, en el que Calleja, junto a otras cinco personas, saldrá de la atmósfera terrestre y podrá contemplar el planeta Tierra desde el espacio. Por el momento, se desconoce la fecha en la que tendrá lugar el lanzamiento.

Será un momento histórico que los espectadores podrán ver próximamente en riguroso directo en una edición especial de Informativos Telecinco, conducida por Carlos Franganillo, que mostrará las imágenes del ascenso del cohete, el regreso del propulsor, el aterrizaje de la cápsula, la apertura de la compuerta y las emocionantes reacciones de Jesús y su familia. Esta edición especial se ofrecerá a primera hora de la tarde, sobre las 15:00/15:30 horas, aunque todo dependerá de las condiciones atmosféricas.

La cobertura del acontecimiento, en la que ya trabaja un amplio equipo de la redacción, arrancará en los días previos e incluirá las crónicas diarias de David Jiménez, el reportero que viajará con Calleja desde Madrid y permanecerá con él hasta su ingreso en el centro de formación de Blue Origin, tres días antes del vuelo. La cadena emitirá también en torno a 20 píldoras antes del lanzamiento.

El director de informativos de Mediaset, Francisco Moreno ha explicado que Telecinco llevará a cabo una enorme cobertura informativa. Y es que a pesar de los distintos lanzamientos al espacio que se han llevado a cabo en los últimos años, ninguno de ellos ha sido ofrecido en directo, en abierto, y con una cobertura tan detallada por una cadena de televisión. La idea de la cadena pasa por "crear un evento" que reúna a los espectadores frente al televisor para ver en directo el lanzamiento de Calleja.

Asimismo, la cobertura de 'Informativos Telecinco' mostrará también impactantes recreaciones en el plató realizadas con las vanguardistas tecnologías de realidad aumentada y extendida. Y junto a Carlos Franganillo estarán una serie de expertos en la mesa. Y tras el lanzamiento, el director y presentador de los informativos entrevistará en exclusiva a Calleja para conocer sus primeras impresiones.

Las imágenes del interior de la cápsula

Tanto Prime Video como Cuatro ofrecerán tras el viaje de Calleja al espacio otras dos nuevas entregas. En la entrega final, por ejemplo, los espectadores verán las imágenes de Jesús Calleja flotando en ingravidez dentro de la cápsula del New Shepard y contemplando la Tierra desde el espacio. También mostrará imágenes exclusivas de su viaje desde España y los días previos al lanzamiento, las interacciones con su familia, sus sesiones de formación junto a sus compañeros de vuelo y las reacciones de Calleja tras hacer historia.

Así será la misión al espacio

El New Shepard despegará desde las instalaciones de Blue Origin en la zona oeste de Texas. Durante el viaje de 11 minutos de duración, los astronautas se elevarán más allá de la línea de Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio, y experimentarán varios minutos de ingravidez, contemplando vistas de la Tierra que cambian la vida a través de ventanas que ocupan más de un tercio de la superficie de la cápsula.

La cápsula y el propulsor despegarán verticalmente desde el Centro de Lanzamiento Uno de Blue Origin en la zona oeste de Texas. La cápsula se separará del propulsor a unos 250.000 pies (76 km) y continuará hacia el espacio hasta alcanzar un apogeo de 350.000 pies (106 km). A continuación, el propulsor regresará autónomamente a la Tierra y realizará un aterrizaje de precisión en la plataforma, aproximadamente a dos millas (3,22 km) al norte del punto de despegue.

A continuación, la cápsula entrará en caída libre estable de regreso a la Tierra. Para reducir la velocidad del vehículo antes del aterrizaje, se desplegarán tres paracaídas de frenado a varios miles de pies sobre la Tierra, antes de desplegar los tres paracaídas principales de la cápsula. Justo antes de tocar tierra, un sistema de retropropulsión expulsará una nube de aire bajo la cápsula para crear un aterrizaje suave en el desierto de la zona oeste de Texas.

Bautizado en honor al astronauta Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, New Shepard es el sistema de cohetes suborbital completamente reutilizable de Blue Origin, diseñado desde el principio para el vuelo humano. La cápsula de la tripulación tiene capacidad para seis personas.

Casi el 99% de la masa en seco de New Shepard es reutilizable, incluyendo el propulsor, la cápsula, el anillo estabilizador, el motor, el tren de aterrizaje y los paracaídas. El motor BE-3PM de New Shepard funciona con una combinación altamente eficiente y limpia de hidrógeno líquido y oxígeno. Durante el vuelo, el único subproducto de la combustión del motor de New Shepard es vapor de agua, sin emisiones de carbono.