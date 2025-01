Xavier Sardá se fija en este elocuente detalle de lo que está pasando con Anabel Pantoja

Este lunes, 'TardeAR' ha arrancado con la última hora en torno al ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja y su pareja David, en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. El espacio de Ana Rosa Quintana ha puesto el foco en el reencuentro de todo el clan Pantoja y sobre ello Xavier Sardà ha dejado una frase memorable.

"Ahora solo queda acompañar, esperar, tener fe y el que quiera rezar que también sirve", comentaba Ana Rosa Quintana después de conectar con Leticia Requejo, Álex Álvarez y Arabella Otero, que se encontraban desplazados por el Hospital y por Gran Canaria para contar los detalles de última hora.

Asimismo, Marisa Martín Blázquez relataba cómo se produjeron los hechos y cómo en cuánto supieron lo que había pasado tanto Isa Pantoja como Kiko Rivera así como Isabel Pantoja y Agustín habían viajado hasta allí para acompañar a Anabel y David. No obstante, no ha habido ningún tipo de encuentro entre ellos.

Lolita Flores y Xavier Sardà se pronuncian sobre la visita de los Pantoja al hospital

"Yo entiendo que haya ido toda la familia", exponía Lolita Flores antes de que Xavier Sardà comentara como "se han movilizado todos con diferencias y desacuerdos". "Yo como gitana lo entiendo porque entre los gitanos cuando pasa algo aunque sea una leve operación ahí vamos todos en campaña. Si le ha salido a Isabel la venga gitana que la tiene es normal que hayan ido", proseguía diciendo Lolita.

"Es que ahí no hay rencillas que valgan, lo importante ahora es la niña Alma, Anabel y su pareja David. Lo que pase entre ellos será una cosa entre ellos que tendrán que arreglar o no y punto", incidía Lolita Flores dejando claro que lo de menos ahora es el conflicto familiar.

Y a ese respecto, Xavier Sardà dejaba una última frase. "Si se me permite, yo no soy un apasionado precisamente de estos clanes, de lo que va pasando, de los que se llevan mejor o peor, pero digamos que en este momento verles a todos ir a una para darle todo el soporte a la pareja es memorable", sentenciaba el catalán.

"Es que el cariño está, no se puede dejar de querer a alguien de un día para otro. Isabel querrá a sus hijos aunque no se hable con ellos y entre los hermanos pues también tendrán su cariño. No tiene nada que ver, pueden tener sus rencillas pero el cariño está y si alguien levanta una mano porque realmente lo necesitan ahí estarán", concluía Lolita Flores.