Joaquín Prat se pone serio y lanza este recado a la presentadora de 'Tardear' en su despedida

Después de que este martes, Kike Quintana y Verónica Dulanto sacaran los colores a Joaquín Prat por sus gestos y caras en las conexiones de 'Vamos a ver' con los presentadores de 'Tardear' para cebar sus contenidos; el presentador del programa matinal de Telecinco ha sido claro este miércoles en su despedida del programa.

Y es que parece que raro es el día en el que las conexiones entre 'Vamos a ver' y los presentadores de 'Tardear' no sufren algún tipo de problema. Si la semana pasada, se iban de tiempo y Telecinco les dejaba fuera de pantalla para comenzar 'Informativos Telecinco', esta vez Verónica Dulanto tenía problemas de sonido.

Así, cuando quedaban apenas unos segundos para finalizar 'Vamos a ver', Joaquín Prat conectaba con la que fue su compañera en el club social para que le adelantara los contenidos de 'Tardear' de este miércoles. Sin embargo, el micrófono de Verónica Dulanto no funcionaba bien.

De hecho, en un momento dado se la dejaba de escuchar y cuando el sonido volvía era bastante deficiente sin poderse entender bien lo que Verónica Dulanto estaba tratando de trasladar a la audiencia y al propio Joaquín Prat. "Ay, ¿qué ha pasado? No se me oye me dicen. ¿Hola?", reaccionaba la presentadora tratando de ponerse bien el micrófono.

"Es que luego dice Kike Quintana que pongo caras coño, si es que no te estoy oyendo", soltaba Joaquín Prat en clara respuesta a los dardos que recibió por parte del sobrino de Ana Rosa y de la propia Dulanto en 'Tardear' el día anterior. "¿No me oyes?", trataba de saber su compañera. "Un beso Vero, no hemos escuchado nada", terminaba diciendo Prat.

"Mejor lo vemos luego", se escuchaba decir a Sandra Aladro que trataba de salir al paso de los problemas técnicos del programa. "Feliz tarde, feliz miércoles de ceniza, se quedan con 'Informativos Telecinco'", concluía Joaquín Prat cambiando su semblante con una sonrisa en la boca a ponerse algo más serio.