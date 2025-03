Joaquín Prat deja meridianamente claro lo que piensa de Terelu Campos en 'Supervivientes' realmente

'Vamos a ver' ha comentado la insospechada participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'. La noticia ha sido toda una sorpresa y en el programa de Joaquín Prat, aprovechando que Alejandra Rubio estaba en plató, han querido saber cómo se lo ha tomado.

Aunque se había dicho que la hija de Terelu no sabía nada, se ha descubierto que, en realidad, sí era conocedora del fichaje. Sin embargo, debía guardar silencio o negarlo si le preguntaban por ello para cumplir con las cláusulas de confidencialidad del contrato.

Alejandra Rubio ha afirmado que le parece "bien" que se embarque en la aventura de 'Supervivientes 2025' y que no tiene nada que objetar: "Es su vida y ella decide". Sin embargo, Alessandro Lequio, que ya cuestionó su participación este lunes, ha seguido en sus trece: "¿No crees que con su expediente médico sería una irresponsabilidad ir a Supervivientes?"

"Si va es porque puede", le ha rebatido Antonio Rossi. "Les hacen unas pruebas muy exhaustivas eh", ha aclarado Joaquín Prat para evitar cualquier duda al respecto que pueda poner en entredicho a 'Supervivientes'. "Les hacen unas pruebas y ya te digo yo, no tengo ninguna duda, que si ven lo más mínimo no le dejarían ir", ha añadido Alejandra Rubio.

"Las comparaciones entre su concurso y el de Carmen Borrego van a ser inevitables", ha advertido el presentador, que espera mucho de Terelu Campos y que supere la trayectoria de su hermana el año pasado. "Yo le he dicho que sea ella, que saque su lado gracioso y que no se queje todo el día. Mi madre en la intimidad es una tía muy divertida y muy guay, pero ha entrado en un bucle de querer ser perfecta de cara a la gente… A mí me gustaría que fuera más ella y que se deje conocer bien", ha sentenciado Rubio.

"Veremos lo que da de sí tu madre en Supervivientes. Yo tengo muchísimas ganas de ver el salto del helicóptero", ha rematado Joaquín Prat, mostrándose abiertamente entusiasmado con el fichaje bomba de Terelu Campos por la nueva edición de 'Supervivientes'.