Alessandro Lequio da esta seria sentencia a 'Supervivientes' por Terelu y tienen que frenar lo que suelta

Alessandro Lequio ha sido crítico con el fichaje de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025'. "Aunque nadie se lo espera, este año participo en Supervivientes", anunció la colaboradora para sorpresa de muchos telespectadores.

"¿Terelu Campos va como concursante de pleno derecho?", se ha preguntado Joaquín Prat en 'Vamos a ver', cuestión que muchos se plantean desde que se dio la noticia. De momento, sabemos que pone rumbo a Honduras con sorpresa.

Alessandro Lequio ha tomado la palabra y ha sido duro en sus palabras: "El otro día nos hablaba de su debut teatral y ahora nos habla de 'Supervivientes'. Yo lo que tengo claro es que no va como una superviviente más porque, entre otras cosas, sería una imprudencia". Un recado incluido a la organización del concurso.

"Sin copón y sin pitillón... es una imprudencial total", ha añadido el colaborador con sorna, refiriéndose a esa escena que quedó para la posteridad de Terelu Campos con un copazo celebrando la victoria de España en la Eurocopa 2024. También ha aludido con pitorreo a lo mucho que fuma. Algo que no podría hacer en la isla bajo ningún concepto.

"Nadie, absolutamente nadie, incluida su hija Alejandra, era conocedora de esto hasta poquitas horas antes de confirmarse", ha apuntado Sandra Aladro respecto a lo inesperado del fichaje estrella de la hija de María Teresa Campos por 'Supervivientes 2025'.

"A mí me encanta Terelu y tengo muchas ganas de verla en la isla", ha apostillado Adriana Dorronsoro. "Y que se tire del helicóptero bien altito", ha añadido Antonio Rossi respecto al que promete ser uno de los momento más icónicos del estreno.

"A mí me encantaría que os cerrara la boca a todos y que fuera una gran concursante. E imaginaos que llega hasta la final como Rosa Benito", ha fantaseado Alexia Rivas. Sin embargo, eso no sucederá porque, efectivamente, lo de Terelu Campos será una participación especial, durante un tiempo determinado no concretado. Eso sí, en las mismas condiciones extremas que el resto de concursantes.

Joaquín Prat dice basta a Alessandro Lequio

"Todos conocemos su lista de enfermedades y ningún médico le recomendaría ir a Supervivientes. Hablando en serio, me parece que es un poco una imprudencia", ha vuelto a incidir Alessandro Lequio, siendo crítico con que Terelu vaya a 'Supervivientes 2025'.

"Habrá una misión especial", le ha frenado Joaquín Prat para que cesara de seguir abundando en esa 'denuncia' y para dejar claro que su concurso será bajo unas condiciones excepcionales. "Con las limitaciones que tiene, el tiempo que Terelu Campos esté en Honduras estamos seguros de que lo va a aprovechar y seguro que lo hará mejor que Carmen", ha bromeado para rematar Adriana Dorronsoro.