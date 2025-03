Benita (Maestro Joao) lanza esta crítica a Terelu Campos en 'Supervivientes' y vaticina su futuro en el concurso

Ni siquiera ha pasado una semana desde el estreno de 'Supervivientes 2025' y Terelu Campos ya nos ha dejado numerosos memes y momentazos que están dando mucho de qué hablar. Sobre el fichaje de la colaboradora por el reality de Telecinco se ha pronunciado Benita (Maestro Joao), exconcursante del formato de aventuras.

En declaraciones a Europa Press, la vidente aseguró que "va a lo que va, a lo que hizo, que simplemente por estar allí con una camiseta… te da el verlo". Precisamente por ese motivo, Benita piensa que Terelu va a dar contenido: "Queremos verla rebozada en la arena, tirándose del helicóptero". Aunque fue bastante crítica con su salto, ya que, en su opinión, "el helicóptero prácticamente estaba tocando el agua, era una lancha más que un helicóptero".

Cree que Terelu aguantará más que Carmen Borrego

Aunque cree que la hija mayor de María Teresa Campos superará los 21 días que estuvo su hermana, Carmen Borrego, prevé que tendrá ciertos privilegios. "La veo aguantando más que a Carmen, pero yo creo que algún bocadillo se va a comer…", opina Maestro Joao. Por el momento, la colaboradora de '¡De viernes!' no tiene pensado abandonar y todo apunta a que cumplirá su objetivo de estar más tiempo que su hermana en Honduras.

Sobre la reconciliación de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, Benita considera que el artífice "más que el nieto ha sido la relación del hijo con la mujer". Ya que, en su opinión, "la relación estaba ya súper intoxicada y entonces si hubiese habido nieto o no, se habían ido". Además, tiene claro que "el hijo de Carmen quiere mucho a Carmen y ella también a él". Por lo tanto, "no era normal" que no se hablasen. Así es que ahora "se han quitado la pieza que no encajaba y están tan felices".

Siguiendo con el clan Campos, también se pronunció Benita (Maestro Joao) sobre Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia. Según ella, "van a tener una boda muy clásica". Así es que avisa a Terelu que "se vaya preparando un buen traje con mantilla o algo porque van a tener una boda muy clásica. Imagínate, Carlo Costanzia, Mar Flores, Terelu, todo y todo, la boda del año", sentencia la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP'.