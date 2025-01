Benita (Maestro Joao) sentencia en exclusiva a Mediaset y Ana Rosa Quintana: "Como pollo sin cabeza"

Este lunes 20 de enero después de 'La Revuelta', La 1 emite la tercera gala de la nueva temporada de 'Bake Off España: Famosos al horno', el popular concurso culinario que pone a prueba las habilidades de repostería de un grupo de participantes en una serie de desafiantes pruebas. En esta edición, los aspirantes tendrán que superar todo tipo de retos con la masa y los ingredientes más diversos, mientras intentan impresionar al exigente jurado (Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular) con sus creaciones.

Entre los concursantes, destaca la presencia de Maestro Joao, Benita, conocida por su faceta de vidente y su participación en varios reality shows de la televisión. Sin embargo, en 'Bake Off', la mediática y carismática Benita se enfrentará a un desafío completamente distinto: poner a prueba sus dotes en la cocina, específicamente en la repostería. Entre sus compañeros, muchos antiguos rostros de Mediaset, como Nagore Robles, Víctor Sandoval o Yurena.

Con un formato renovado y más dinámico, 'Bake Off España' promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Además, la participación de personalidades como Maestro Joao Benita añade un toque de entretenimiento y curiosidad. ¿Cómo está llevando su transición? ¿Qué opina de la crisis que atraviesa en audiencias Mediaset? ¿Qué opina de compañeros como Isabel Gemio o Pol Espargaró?

¿Maestro Joao o Benita? ¿O cómo prefieres que te llame?

MAESTRO - Pues soy las dos cosas. Quiero decir, Maestro Joao es Benita y Benita es Maestro Joao. Yo digo que el nombre no te identifica como género, entonces puedo ser Santiago y la mujer más maravillosa del mundo, que puedo ser Rocío y el hombre más maravilloso del mundo. No te identifica, te identifican tus sentimientos, tu ser, y luego ya está en ti el comportamiento hacia los demás.

Total, es como lo de rosa y azul para cuando nace un niño o niña, es horrible

MAESTRO - Claro, es que a mí cuando me dicen Maestro Joao o Benita, siempre imagino lo que tú acabas de decir, que debes de tener un poco de videncia tú también (bromea).

Yo te pregunto más porque también es importante mostrar respeto sobre cómo le gusta a uno que le llamen y al hilo de esto que te estoy comentando, ¿cómo has vivido esta transición con tus compañeros y compañeras?

MAESTRO - Pues mira, la decisión… yo estuve en 'Baila como puedas' y ahí nació el anuncio de mi transición, y a partir de ahí llevo unos meses... tengo que decir que llevo cinco meses y medio hormonándome. No creo que haya dado este dato nunca, pero no sé si es necesario o necesario, pero me da la gana en mi vida. Cinco meses y pico y en ese tiempo ha pasado todo este desarrollo y ha llegado 'Bake off' y aquí nace directamente ya Benita.

Todos los compañeros, los cámaras, todo el mundo me llama Benita, hay quien pueda tener un conocimiento de hace tiempo, es que llevan 61 años llamándome Maestro Joao... ¿En qué momento no se te va a decir Maestro? No pasa absolutamente nada, pero es un respeto, es un cariño absolutamente maravilloso.

Yo estaba comentando ayer precisamente en las redes que yo, de todo el grupo de colectivo de siglas y demás, no he recibido ni hola ni adiós, nada, para mí no me sirven, dicen que es un paraguas donde nos metemos todas y yo les digo que el paraguas tiene goteras, tiene agujeritos, porque a mí no me ha llamado nadie y te voy a decir por qué no me ha llamado nadie, por mi figura como personaje y por mi edad.

No soy tema recurrente como un niño o una niña, pero sí soy referente para mucha gente de esta edad que no lo tiene. Y en esto me ha demostrado más la gente de la calle, una señora mayor, gente por Instagram que me anima, mis seguidores, chicos jóvenes, chicas jóvenes, mis compañeros y compañeras de aquí, los cámaras... Es todo así. Y yo digo este paraguas sí que me evita a mí la lluvia. La gente, en realidad, el colectivo que yo quiero es la gente de la calle.

¿Te refieres a que no te han llamado grandes figuras políticas o del colectivo?

MAESTRO - No, grandes figuras políticas no, de hecho, ayer, lo que pasa es que no tengo permiso para decirlo, pero ayer una figura política, te voy a decir que del PSOE, porque a mí tampoco me gusta andar con: "Ay, ¿quién puede ser?"... Estuve con ella tomando café y sí se han interesado, como la delegada del Gobierno de Castilla y León, Milagros Tolón, también se ha interesado rápidamente en cuanto vio que yo escribía algo, "¿pero somos nosotros…?", me preguntó. Le dije: "No, no, es la sigla, es el colectivo". La gente política no, de hecho, hay gente política como Cristina Cifuentes, que es de derechas, que yo no lo soy en absoluto, y me llevo súper bien con ella, que me anima y me apoya. O sea, en realidad a mí las siglas y todo eso me parece un rollo. Somos personas, personas maravillosas, horrorosas y ya está.

¿Sientes que te ha fallado el colectivo?

MAESTRO - El colectivo ha fallado porque mira, yo estoy haciendo una transición a ciegas. Cuando yo empiezo a hormonarme me meto en una habitación que está a oscuras totalmente, donde tú no ves para dónde vas. Yo voy tocando cosas y adivinándolas y voy tocando mi cuerpo y voy adivinando cosas. Yo le pregunto a gente, más joven o de mi edad, pero que empezó hace 40 años a hormonarse y me dicen: "No lo sé, es que a mí eso no me pasó, es que yo eso no lo tenía".

Yo estoy viviendo una experiencia única que podría el colectivo utilizar para ayudar a toda esa gente que a mí sí me escribe en Instagram diciendo: "Hola mira, soy fulanito, no pensaba que a esta edad se podía, yo puedo también hacer". Y yo le voy contando mi experiencia y creo que el colectivo, para ayudar a esa gente, debería haber contactado conmigo, no para ayudarme a mí, que yo tengo médicos, amistades, vida resuelta, pero yo sí puedo ser ayuda para esa gente y es el colectivo el que debe de tramitarlo.

Es cierto que siempre necesitamos referentes. A cualquier edad, pasando por cualquier cosa...

MAESTRO - Yo te lo agradezco, pero claro, de alguna manera no estás en las siglas (T). Puedes pertenecer o no al colectivo, pero no estás en las siglas (T). Entonces, claro, tú eres la base de la gente que sí apoya. Yo creo que ponerse con una cámara delante de muchos millones de personas y que vayan viendo mes a mes cómo voy pasando mi vida, y son 60 años... en un programa de televisión, y que vean que me va bien, que soy feliz, que vean que la gente me quiere... Es importante mostrar esa parte, que también se muestran las otras negativas, pero también esta parte para dar esperanza a la gente y decir: "Leche, es que puedo ser esto, ser feliz, ser ideal y ser libre".

'Bake off: famosos al horno'. ¿Cómo ha sido esta aventura con todos tus compañeros y compañeras?

MAESTRO - Pues mira, ha sido algo inesperado. Mira que yo he hecho programas de todo tipo, entretenimiento, realities, de todo. Pues te digo una cosa, y te digo la verdad, y esto te lo digo por mi madre, 'Bake off' lo reúne todo, esto reúne reality, reúne entretenimiento, reúne cotilleo, reúne todo. Bueno, y sacrificio, pruebas… Todo, todo, todo, todo. Increíble. Yo me veía aquí y yo decía: "Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué firmé?". Es una locura.

¿Sabes lo que pasa? Que no tengo ni idea de cocina. Tú vienes a ciegas total. Tengo una ley, que todas mis compañeras se reían porque decían: "Pones el azúcar, después el huevo, lo bates, echas la harina, echas no sé qué"... Y a mí me preguntaban: "¿Pero tú cómo has hecho eso?". Y yo decía: "Yo lo he echado todo junto". Entonces ellos siempre dicen: "Todo junto, tú, ¿no? Todo junto". Y yo además lo veía en el horno y decía: "¿Pero, cómo me ha salido esto tan bien?" Increíble. De hecho, nos reíamos porque mis compañeros me decían: "A ti te lo meten en el horno", "te cambian el pastel". Pero no me lo cambiaban. Es que me salía, pero no tengo ni idea.

Benita, ¿cómo estás viendo la situación actual de TVE? Porque creo que está atreviéndose. ¿Cómo lo analizarías tú?

MAESTRO - Pues yo creo que Televisión Española está teniendo un crecimiento brutal. Estoy feliz de esta puerta tan abierta, a través de mí, por ejemplo, a la diversidad, a que se vea, a ponerlo ahí. Televisión Española ya no es la que viene del NODO. Ahora tienen al Maestro Joao, que se ha convertido en Benita y que lleva una vida ahí, la muestra, y me parece maravilloso. Creo que en parte se debe a José Pablo, a su presidente, y a Sergio, el director. Creo que en parte se debe a eso y luego a la gente que estamos diciendo: "sí, a esa cadena sí, ahí sí voy". Y la gente queremos ir a Televisión Española. Yo lo veo a tope, creo que sale disparada. Y con 'Bake off', más. Es que va a ser un éxito, de verdad.

Benita, vamos a meternos en el charco de lo que ha pasado con Lalachus y la vaquilla, tú que siempre atinas, ¿qué opinas?

MAESTROS - Pues yo creo que los Abogados Cristianos estos... Quiero saber quién les paga a ellos para que pongan la denuncia, quién les paga a ellos y por qué no se hacen más eco de los "curas pediatras". ¿Por qué a los "curas pediatras" no les denuncian? No veo yo esas denuncias. Me parece que denunciar lo de Lalachus es algo que les deja en un extremo de ridiculez absoluto, pero absoluto. Y me parece indecente lo que han hecho, indecente absolutamente. Yo soy también de la Virgen de Lalachus y de la vaquilla del 'Grand Prix'. Alabada sea la vaquilla, amén.

Benita, te pregunto ahora por la situación de Mediaset, que tú también atinas mucho, ¿cómo la ves?

MAESTRO - Yo a Mediaset lo veo como un pollo sin cabeza, sinceramente. Yo creo que hay un momento en el que se desnortan y entonces cambian de idea por completo, pero el cambio de idea no les funciona y lo tratan de inmediato, sin dejar que aquello se pose de cambiar otra vez. Yo creo que hay gente muy válida allí, por supuesto. Y volverá a tener programas muy buenos, hacer muy bien y demás, que los hacen de hecho, pero ese vaivén de un lado a otro creo que les perjudica. Los programas hay que dejar que se posen, que la gente los mastique, que los saboree, que los trague, y no. Si un programa no les funciona, fuera, fuera, fuera. La televisión es un poquito más de tranquilidad, creo que les costó como diez años a Antena 3 subir un poquito la cabeza.

Son ciclos.

MAESTROS - Son ciclos. Subirán, pero yo les digo: "Id tranquilos, por Dios, id tranquilos"

Allí sigue, por ejemplo, Jorge Javier, que le queremos muchísimo. No sé si tú hablas con él o no.

MAESTRO - Sí, hace poquito le he mandado un mensaje que no me lo ha respondido.

¿De feliz año?

MAESTRO - No, no, era de otra cosa. Pero sí, sí, le tengo muchísimo cariño y a toda la gente de allí, está clarísimo.

¿Ana Rosa?

MAESTRO - No, es que no sé… No la conozco, no la conozco (bromea).

¿No te suena?

MAESTRO - No fui ese día a clase. Ana Rosa... Yo creo que… Yo estuve en un programa de ella en otra cadena hace muchísimo tiempo, me llevó como transformista y era maravillosa y divertida y abierta y plural. Y ahora yo digo: "¿Cuándo le han cambiado el cerebro y cuando le han dado la vuelta y se ha convertido en una destructora masiva de la política?". ¿Cuándo? Porque yo le he tenido un cariño a esa mujer tremendo y creo que se tira piedras contra sí misma innecesariamente. Es una buena comunicadora y presentadora porque no se puede quitar, pero yo creo que ella misma se tira piedras.

Quiero que me digas quién de tus compañeros sería una galleta cookie.

MAESTRO - Vale, la galleta cookie está muy bien, pues sería Mario. Sí, es dulcecito.

Un tiramisú.

MAESTRO - El tiramisú me gusta mucho. Pol. (Suena un ruido en el plató) Mira, se han caído hasta las cosas, porque no es normal. Pol es uno de mis postres favoritos.

Nagore me ha dicho que tú serías un tiramisú por las capas, por lo dulce y lo salado.

Pues por todo eso es Pol.

¿Quién sería un bizcocho de limón?

MAESTRO - Un bizcocho de limón sería Isabel Gemio porque es esponjosa pero ácida y un poquito… Tiene un poquito... Sorpresa, sorpresa.

Y para terminar, un donut, ¿quién sería?

MAESTRO - Pues un donut sería Nagore. Un donut sería Nagore porque es uno de mis dulces favoritos, porque me recuerda al colegio, me recuerda a los momentos bonitos, que era el recreo, que era lo que a mí me gustaba, y era cuando salía a comerme el donut y porque luego ella es como un agujero negro. Está todavía sin explorar. Es desconocida.