Xavier Sardá suelta este palo a 'Supervivientes' sin paños calientes por la última hora sobre Montoya

En 'Tardear' han debatido, este lunes, sobre si se ha comido el personaje a Montoya tras su comentado debut en 'Supervivientes 2025'. Y quienes más se han mojado en el asunto han sido Xavier Sardá y Mario Vaquerizo, que de alguna forma se han erigido en defensores del sevillano.

"Creo que hizo un salto muy bueno, está en forma, tiene un cuerpazo increíble y la gente está diciendo que si está sobreactuado, pero él es así. Viva Montoya, es muy gracioso. Nosotros no creemos en el silencio, yo creo en la gente que habla como un loro", ha comentado en primer lugar Mario.

"Lo que no puede ser es que llega de las tentaciones, todo el mundo le aclama, y ahora queremos que sea tranquilo. Es que somos expertos en subir a las personas al olimpo y luego tirarlas al suelo", ha sentenciado por su lado Kike Quintana ante las críticas que tachan a Montoya de sobreactuado.

"Muy bien, estoy de acuerdo contigo", ha apostillado Mario Vaquerizo mientras Xavier Sardá se preguntaba qué estaría diciendo la gente si Montoya fuese un concursante anodino. "No tenemos que olvidarnos de que Montoya es un gran profesional. Aquí venimos a entretener y Montoya se ha metido en un concurso en el que tiene que entretener. Si se hubiera callado y estuviera como una seta, ¿qué diríamos? Este chico es así por naturaleza", ha añadido el marido de Alaska.

Y ante el bombazo de que Montoya se vaya a reencontrar con Manuel y Anita en 'Supervivientes' este martes, una información que se anunció anoche, Xavier Sardá ha sido tajante en 'Tardear' con un claro recado al equipo de 'Supervivientes': "Ahí hay alguien con una mente perversa que ha decidido juntarlos". Unas palabras con las que lamentaba una decisión que va a herir mucho a Montoya y trastocar su concurso.

"Yo creo que se necesitan. Por mucho que digan que no, Montoya sin ellos no era tanto, igual que Manuel sin Anita y sin Montoya tampoco", ha valorado Marta López. "A mí lo que más miedo me da de toda esta situación es Anita. A Manuel seguro que Montoya lo va a capear, pero Anita toca aquí (en el corazón) y eso es lo peor", ha señalado un amigo íntimo del joven, presente en plató.