A Afra Blanco le sobran dos minutos para asestar este palo a Ayuso en 'La Sexta Xplica' al hablar de vivienda

Este sábado, 1 de marzo, 'La Sexta Xplica' ha vuelto a abordar uno de los temas que más preocupa a los españoles, el de la vivienda. Un debate que estuvo de lo más caldeado debido al enfrentamiento que se vivió en el plató entre la sindicalista Afra Blanco y Dulcinea Aguín, presidenta de AVITURGA (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia).

Según el barómetro del CIS del pasado mes de diciembre, la crisis habitacional se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, con el 22,3%. Seguido del desempleo (18,7%) y la crisis económica (17,6%). Sobre ello debatieron en el programa conducido por José Yélamo en La Sexta, donde, un sábado más, Afra Blanco volvió a ser una las más claras y directas a la hora de dar su opinión al respecto.

Dulcinea Aguín, presidenta de AVITURGA, defendía su postura: "Estamos hablando de gente que se ha esforzado en comprar esa vivienda y que, por supuesto, puede sacar una renta con ello, la que considere. Es un término legal. Por otro lado, el 80% de los pisos turísticos no son apartamentos que acaban de llegar, sino domicilios que llevan muchísimos años en el mercado".

"Nos abrazáis en los sitios donde no hay alojamientos, hoteles u otro tipo de figuras. Pero cuando hay un problema, tiene que ser la vivienda turística", añadía la empresaria. Unas palabras a las que Afra Blanco no dudaba en responder: "Dulcinea, toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Esto no te convierte en comunista, sino en constitucionalista", le recordaba la sindicalista y colaboradora habitual de laSexta Xplica.

El alegato de Afra Blanco en defensa de la vivienda pública

Para apoyar su testimonio, mencionaba el "artículo 128.1 de la Constitución. Dicho de otro modo, te convierte en española. Entonces, a partir de aquí, le podríamos preguntara a Barcelona la decisión que ha tomado sobre los pisos turísticos, a Jaume Collboni, su alcalde. ¿Por qué ha optado? Acabar con las licencias de la vivienda turística porque estamos en una emergencia habitacional".

"Eso lo ha decidido el Ayuntamiento de Barcelona. Estoy de acuerdo con que se tiene que hacer más, desde todos los ámbitos y administraciones", añadía Afra Blanco. Acto seguido, salía en defensa de la vivienda pública: "Estoy de acuerdo con esa reflexión de que, efectivamente, hay que poner límites a los propietarios que especulan de manera miserable con un derecho humano".

A continuación, la sindicalista lanzaba un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "¿Cuánta vivienda pública se podría construir en Madrid con 1.260 millones? Esa cantidad es la que ha perdonado Isabel Díaz Ayuso a 22.000 ricos en Madrid que tienen un patrimonio medio de 11 millones. Por tanto, esa cantidad se podría haber dirigido a la emergencia habitacional". Además, deja claro que "ha sido una decisión política de Ayuso porque es ella, la Comunidad de Madrid, quien tiene la competencia. Es decir, no le ha obligado ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz".

Como tampoco, concluye Afra Blanco, "A Ayuso nadie ha obligado a Collboni a terminar con los pisos turísticos en Barcelona ni nadie ha obligado a Euskadi a que se perpetúe la vivienda pública. Creo que efectivamente hay que poner límites a ese tipo de políticas y a los propietarios que especulan de manera absolutamente miserable con un derecho humano", sentencia.