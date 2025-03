Máxima tensión con Celia Villalobos en el programa de José Yélamo: "No te pongas tan violento"

'La Sexta Xplica' ha analizado este sábado 1 de marzo el papel de Carlos Mazón en la gestión de la DANA que el pasado 29 de octubre acabó con la vida de más de 220 personas en Valencia. Un debate en el plató del programa que conduce José Yélamo que ha desembocado en un agrio desencuentro entre Celia Villalobos y el sociólogo Rafa López.

Para el presentador del programa de La Sexta, el presidente valenciano cometió una flagrante dejación de funciones el día del temporal que dio pie a la ineficacia de la administración, y solo ve su dimisión como única salida posible. "Quiero recalcar, a Mazón se le cuestiona y se le pide que se vaya porque es un mentiroso. No porque sea del PP. Igual que estamos diciendo esto, Juanma Moreno, y lo contamos, actuó perfectamente, y los dispositivos en Andalucía funcionaron perfectamente. Igual que actuaron bien y advirtieron a la población varios alcaldes del PP, como la alcaldesa de Torrent. Es porque nos ha engañado, y cuatro meses después no sabemos dónde estaba Mazón", señaló José Yélamo.

Acto seguido, el presentador le pidió su opinión a Celia Villalobos. "¿Qué quieres que diga?", le respondió de primeras incrédula la tertuliana. "¿Tú por qué crees que todavía no nos ha explicado dónde estaba?", le formuló Yélamo. "Posiblemente para ti no es porque sea del PP pero para otros no. Yo te digo lo que pienso, me has dado la palabra y la voy a usar, y sino me callo", le advirtió la exdiputada y exministra del PP.

"Aquí hay responsabilidades muy compartidas. Y pienso en cuando los jueces empiecen a pedir explicaciones al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y en cuando se quedó a negro la Confederación porque no les llegaba la información suficiente. O cuando estaban preocupados en el Cecopi por el barranco del Poyo. Y no hablaron ni una sola vez. Aquí hay ineficencia de funcionarios, de políticos, de todo", empezó verbalizando Villalobos.

"A mí lo que me preocupa, porque en Valencia puede volver a producirse, es que no hay ninguna capacidad en la Administración para analizar en qué diablos nos hemos equivocado. Hay un dato, el gobierno israelí ha hecho un informe sobre qué errores cometió el gobierno y ejército cuando Hamás entra en octubre. Y lo lees y es impresionante. Con una frialdad, y yo lo hecho de menos aquí y en la pandemia. Yo comprendo que los partidos de la oposición quieran que el PP desaparezca de Valencia, me parece legítimo. A mí me gustaría que se hablaran de otras cosas gravísimas que están pasando en el país", añadió Celia Villalobos. "Aquí hablamos de todo. Si ha habido una manifestación con 30.000 personas en Valencia es noticia", se apresuró a matizarla José Yélamo defendiendo el papel de 'La Sexta Xplica'.

En la discusión se metió entonces Emma López, la portavoz adjunta del PSOE de Madrid. "No es verdad que nosotros queramos que el Partido Popular desaparezca. Diana Morant ofreció los votos del PSOE al PP para aprobar unos presupuestos de reconstrucción, por responsabilidad de Estado", le desmintió la política. "Si lo hubiera entendido el ministro del Interior hubiera intervenido y el Ejército hubiera estado el primer día en la calle. No me hables de responsabilidades. No utilices un drama para arrimar el ascua a tu sardina. Eso es negativo. Hay un punto de miserabilidad en todo eso", se lanzó a desdecirla Villalobos. "Celia, respétame un poco", le recriminó López, obligando a intervenir por primera vez a Yélamo, deteniendo el debate: "Venga que quiero que me dé tiempo a más cosas. Cuatro a la vez no, calma".

José Yélamo debe parar en el acto a Celia Villalobos tras su intervención en 'La Sexta Xplica'

Celia Villalobos y Rafa López en 'La Sexta Xplica'

En ese momento se produjo el momento de mayor tensión, cuando intervino el ex diputado del PP, Rafa López. "Yo estoy convencido, Celia, que hay mucha gente que hace la peor política con este tema, y que quiere que el PP desaparezca, pero para desaparezca del gobierno el mejor cómplice es Mazón. Ese es el problema, y eso lo saben, por eso todos van a la carrera y no se atreven a darle un apoyo explícito. Y de verdad, ha habido muchas víctimas y eso no quiere decir que no podamos hablar", impugnó el sociólogo.

Un argumento que hizo perder las formas a Celia Villalobos. "¿Me estás riñendo? A mí no me riñe ni mi padre", le reprochó la expolítica molesta. "No te estoy riñendo, te estoy contestando. Aquí todos nos podemos hacer la víctima", se defendió López. "Yo no me hago la víctima", le afeó ella. "Si aquí estuvieran las víctimas el debate sería mucho más duro, porque tenemos un señor que nos ha mentido", refutó Rafa López. "¿A mí que me cuentas?", le censuró entonces la tertuliana.

"Fui diputado del PP y me daría vergüenza mantener una persona como Mazón, dentro de la libertad que tengo ahora. Yo no recibo argumentarios de nadie", terminó sentenciando el sociólogo en 'La Sexta Xplica'. "Yo tampoco, pero no te me pongas tan violento. Baja el diapasón que vas a seguir viniendo al programa", le acusó Celia Villalobos perdiendo completamente las formas. "Calma, Celia. Deja que acabe el argumento que si no no hay manera", le objetó José Yélamo, suplicando avanzar con el programa y dando por zanjado el debate.